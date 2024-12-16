Торнадо обрушился на город в Калифорнии, а ледяной шторм охватил Средний Запад

По меньшей мере четыре человека пострадали после того, как торнадо обрушился на север Калифорнии в США в субботу днем, по данным местных властей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По словам полиции, смерч перевернул несколько автомобилей и задел линии электропередачи в Скоттс-Вэлли, в 89 км к югу от Сан-Франциско.

Национальная метеорологическая служба (NWS) сообщила, что торнадо был определен как категория EF1, одна из самых слабых, и что он длился около пяти минут.

В других частях США ледяной шторм обрушился на штаты Среднего Запада Айова и Небраска, сильный снегопад обрушился на север штата Нью-Йорк, а в районе озера Тахо, которое охватывает штаты Калифорния и Невада, было выпущено предупреждение о суровых погодных условиях.

В Небраске по меньшей мере один человек погиб в результате аварии на обледенелой дороге недалеко от Арлингтона. Офис шерифа округа Вашингтон сообщил, что 57-летняя женщина не справилась с управлением своего пикапа и врезалась во встречный автомобиль.

Большое шоссе между Айовой и Небраской, Interstate 80, было закрыто, поскольку автомобили съезжали с дороги из-за гололедицы. С тех пор его снова открыли.

В северной части штата Нью-Йорк люди расчищали снег на своих подъездных путях, более 83 см снега было зарегистрировано возле парка Орчард в округе Эри.

На западе, в Неваде, в горах Сьерра-Невада прогнозировалось выпадение до 91 см снега.

Снег также обрушился на районы вокруг озера Тахо, а на некоторых горнолыжных курортах выпало более 30 см снега.

По данным NWS, на курорте Маммот-Маунтин к югу от национального парка Йосемити был зафиксирован порыв ветра со скоростью более 180 км в час.

В калифорнийской долине Скоттс-Вэлли торнадо обрушился в 13:39 по местному времени (21:39 по Гринвичу) в субботу, сообщила полиция.

Местная пожарная служба сообщила, что четыре человека получили ранения, двое из них были доставлены в больницу, сообщил американский партнер ВВС CBS News.

Ранее в субботу жителям центра Сан-Франциско и округа Сан-Матео было объявлено короткое предупреждение о торнадо незадолго до 06:00 по местному времени.

Последний раз торнадо в Сан-Франциско было в 2005 году, хотя тогда оно не сопровождалось четкими признаками радиолокации, поэтому в этом случае предупреждение не было выпущено, сообщил новостному агентству AP метеоролог NWS Роджер Гласс.

По состоянию на воскресенье более 40 000 клиентов по всему побережью Калифорнии все еще оставались без электричества, причем больше всего пострадал округ Монтерей, согласно вебсайту PowerOutage.

Дополнение

Предупреждение о торнадо в Сан-Франциско поступило лишь через неделю после того, как город получил первое предупреждение о цунами. Краткое предупреждение было выпущено для северной Калифорнии и южного Орегона после землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего у северного побережья штата. Позже оно было отменено, и о пострадавших не сообщалось.