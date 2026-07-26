Военные США высадились на танкер в Аравийском море во время морской блокады Ирана
Киев • УНН
Американские военные осмотрели танкер Charminar в Аравийском море. С июля США перенаправили 12 судов и вывели из строя два танкера, нарушивших блокаду.
Американские военные провели осмотр танкера Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море в рамках морской блокады иранских портов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM), пишет УНН.
Детали
В CENTCOM заявили, что после завершения проверки танкер продолжил свой маршрут. В то же время американские военные подчеркнули, что "морская блокада против Ирана остается в полной силе".
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По данным командования, накануне американские силы также вывели из строя танкер Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе.
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В CENTCOM утверждают, что танкер Lavine нарушил установленную блокаду и проигнорировал многочисленные предупреждения, после чего его остановили. В ведомстве отметили, что судно "больше не осуществляет транзит в Иран".
С момента возобновления морской блокады в начале июля американские военные, по их данным, перенаправили 12 коммерческих судов, вывели из строя два судна, которые не соблюдали блокаду, а также осуществили высадку на два корабля для обеспечения выполнения установленных ограничений.
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