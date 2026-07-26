Катар возобновит морское сообщение после временного прекращения из-за напряженности между США и Ираном
Киев • УНН
Катар с 26 июля возобновляет морское сообщение в обычном режиме. Движение судов было временно приостановлено из-за обострения отношений между США и Ираном.
Катар с воскресенья возобновит морское сообщение в обычном режиме после временной приостановки судоходства из-за обострения ситуации между США и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство транспорта Катара, пишет УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что все морские перевозки в территориальных водах страны будут осуществляться в штатном режиме. В то же время судовладельцев и экипажи призвали соблюдать действующие правила безопасности во время навигации.
В конце июня Катар временно приостановил движение всех судов в своих прибрежных водах на фоне обмена ударами между США и Ираном.
Министерство транспорта не сообщило о дополнительных ограничениях, отметив, что морское сообщение полностью восстанавливается с 26 июля.
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