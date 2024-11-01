Африканских крыс-саперов перебросили на борьбу с контрабандой

В Танзании африканских крыс-саперов учат искать контрабанду - они должны вынюхивать ее среди ящиков и коробок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BILD.

Гамбийская хомяковая крыса - одна из самых больших мышевидных на планете. Взрослые особи вырастают до 90 см в длину. С 2013 года их стали использовать в Танзании и Мозамбике для разминирования - говорится в сообщении.

Самец по кличке Магава отправился в Камбоджу, где обнаружил 71 мину и 38 других взрывных устройств. За это он получил золотую медаль от британской благотворительной организации PDSA.

В январе 2022 года крыса-сапер Магава умерла в возрасте 8 лет.

В Танзании сейчас крыс обучают искать контрабанду - они должны вынюхивать ее среди ящиков и коробок. Во время обучения нюхачей поощряют кормом, когда они верно находят слоновую кость, рога или редких животных. Контрабандисты обкладывают их моющими средствами или кофейными зернами, чтобы на таможне не почувствовали запах. Но для крыс это не помеха - отмечается в сообщении.

Добавим

Более 60 миллионов человек, живущих в 60 странах от Камбоджи до Зимбабве, ежедневно боятся наземных мин и других остатков прошлых конфликтов.

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