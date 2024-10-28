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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как робот-пес бежал в Киеве в поддержку военных: репортаж с забега Run4Victory

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На Трухановом острове состоялся финальный забег Run4Victory с тысячей участников в поддержку 13-й бригады НГУ «Хартия». Во время мероприятия собрали 800 тысяч гривен и продемонстрировали уникального робота-пса военных.

27 октября 2024 года на Трухановом острове в Киеве состоялся финальный забег серии Run4Victory, который привлек около тысячи участников. Мероприятие объединило военных, гражданских, детей и даже технологические новинки ради единой цели - поддержки 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Организаторы забега международная компания МХП, Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и спортивное сообщество "Характер".

"Этот год стал знаковым для МХП, ведь мы впервые посягнули на такой масштабный проект и вписали себя в историю благотворительных забегов. Пять городов - пять забегов - пять воинских частей, которым мы смогли помочь благодаря усилиям наших сотрудников и участников. Этот проект объединил не только компанию, но и тысячи неравнодушных людей. Многие из наших сотрудников впервые присоединились к беговому движению, и это стало для них не только спортивным достижением, но и стимулом продолжать поддерживать наше войско еще активнее", - комментирует Сергей Доброгорский, заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу компании МХП.

Трасса забега пролегала по классическому маршруту Труханова острова, хорошо известному многим участникам. Дистанции на 2 км, 5 км и 10 км проходили по асфальтированным дорожкам, со стартом и финишем в одном месте. Для тех, кто выбрал дистанцию 21,1 км, маршрут состоял из трех кругов, с пунктами гидратации каждые 4 км. 

"Труханов остров стал идеальным местом для этого мероприятия, сочетая спокойствие и живописность с прекрасными условиями для бега - как для поклонников шоссейных дорожек, так и для любителей трейлов", - рассказала Ольга Олейник, операционный директор Характер спорт и Spartan Ukraine.

Настоящим вдохновением для всех участников стало участие более 100 бойцов Национальной гвардии Украины, которые бежали вместе с гражданскими участниками, демонстрируя, что поддержка армии важна не только на передовой, но и в тылу. 

"Run4Victory доказал, что когда армия и гражданские объединяются, мы способны на невероятные вещи. В 2024 году забеги прошли в пяти городах Украины - Тернополе, Виннице, Черкассах, Ладыжине, а завершился этот год финальным забегом в Киеве. Благодаря активному участию и поддержке неравнодушных удалось собрать более 2 миллионов гривен на нужды наших военных. Эта помощь уже направлена на важные нужды на фронте. Мы не останавливаемся на достигнутом. В следующем году мы обязательно продолжим это движение с новыми силами, ведь наша совместная борьба продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока это будет нужно", - Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді".

Уникальным событием забега стало участие робота-пса из разведывательного подразделения "Хартия", который вместе с другими участниками преодолел дистанцию 2 км. Этот технический помощник, способный передвигаться по лестнице, переносить грузы до 10 кг и двигаться со скоростью до 12,5 км/ч, является настоящим новаторским решением, снижающим риски для жизни наших защитников. 

В забеге в Киеве принял участие Андрей Гречаный - ГСЧСник из Полтавы. На предыдущем забеге Run4Victory в Черкассах он установил рекорд, пробежав 21 км в полном снаряжении в память о своем погибшем собрате. На этот раз также преодолел дистанцию в 21 км. 

После финиша участников состоялся благотворительный аукцион, во время которого были собраны значительные средства. Самым дорогим лотом стала гильза, которая была продана за 13 тысяч гривен. Всего во время мероприятия было собрано около 800 тысяч гривен, которые будут переданы на обеспечение потребностей военных.

Кроме аукциона, со сцены было разыграно еще несколько уникальных лотов, среди которых авторские фотографии выдающегося украинского фотохудожника Сергея Михальчука, созданные в рамках проекта "The Will to Win - Воля до Перемоги" к Олимпийским играм в Париже. На фото -  автографы выдающихся спортсменов и самого фотохудожника Сергея Михальчука. 

Проект "The Will to Win" был создан по инициативе Офиса Президента Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Национального олимпийского комитета, Ассоциации "Дивись українське", при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді", при содействии Всемирного Конгресса Украинцев. 

Поэтому каждый участник имел возможность не только принять участие в спортивном событии, но и сделать свой вклад в поддержку армии.

Забег стал финальным этапом серии Run4Victory в 2024 году, но организаторы уже готовятся к новому сезону 2025 года и приглашают всех желающих участвовать в следующих мероприятиях. Run4Victory в очередной раз доказал, что спорт, технологии и единство имеют большую силу и могут вносить значительный вклад в поддержку украинской армии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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