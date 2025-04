Як робот-пес біг у Києві на підтримку військових: репортаж із забігу Run4Victory

27 жовтня 2024 року на Трухановому острові в Києві відбувся фінальний забіг серії Run4Victory, який залучив близько тисячі учасників. Захід об'єднав військових, цивільних, дітей і навіть технологічні новинки заради єдиної мети — підтримки 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Організатори забігу міжнародна компанія МХП, Благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивна спільнота "Характер".

"Цей рік став знаковим для МХП, адже ми вперше зазіхнули на такий масштабний проєкт і вписали себе в історію благодійних забігів. П’ять міст – п’ять забігів – п’ять військових частин, яким ми змогли допомогти завдяки зусиллям наших працівників та учасників. Цей проєкт об’єднав не лише компанію, а й тисячі небайдужих людей. Багато хто з наших співробітників уперше долучився до бігового руху, і це стало для них не лише спортивним досягненням, а й стимулом продовжувати підтримувати наше військо ще активніше", – коментує Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу компанії МХП.

Траса забігу пролягала по класичному маршруту Труханового острова, добре відомому багатьом учасникам. Дистанції на 2 км, 5 км та 10 км проходили асфальтованими доріжками, зі стартом і фінішем в одному місці. Для тих, хто обрав дистанцію 21,1 км, маршрут складався з трьох кіл, з пунктами гідратації кожні 4 км.

"Труханів острів став ідеальним місцем для цього заходу, поєднуючи спокій і мальовничість з чудовими умовами для бігу — як для шанувальників шосейних доріжок, так і для любителів трейлів", – розповіла Ольга Олейник, операційний директор Характер спорт та Spartan Ukraine.

Справжнім натхненням для всіх учасників стала участь понад 100 бійців Національної гвардії України, які бігли разом із цивільними учасниками, демонструючи, що підтримка армії важлива не лише на передовій, але й у тилу.

"Run4Victory довів, що коли армія і цивільні об’єднуються, ми здатні на неймовірні речі. У 2024 році забіги пройшли в п’яти містах України – Тернополі, Вінниці, Черкасах, Ладижині, а завершився цей рік фінальним забігом у Києві. Завдяки активній участі та підтримці небайдужих вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень на потреби наших військових. Ця допомога вже спрямована на важливі потреби на фронті. Ми не зупиняємося на досягнутому. Наступного року ми обов'язково продовжимо цей рух із новими силами, адже наша спільна боротьба триває й триватиме доти, доки це буде потрібно," – Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Унікальною подією забігу стала участь робота-пса з розвідувального підрозділу "Хартія", який разом з іншими учасниками подолав дистанцію 2 км. Цей технічний помічник, здатний пересуватися сходами, переносити вантажі до 10 кг і рухатися зі швидкістю до 12,5 км/год, є справжнім новаторським рішенням, що знижує ризики для життя наших захисників.

У забігу в Києві взяв участь Андрій Гречаний – ДСНСник з Полтави. На попередньому забігу Run4Victory в Черкасах він встановив рекорд, пробігши 21 км у повному спорядженні в пам’ять про свого загиблого побратима. Цього разу також подолав дистанцію у 21 км.

Після фінішу учасників відбувся благодійний аукціон, під час якого було зібрано значні кошти. Найдорожчим лотом стала гільза, яка була продана за 13 тисяч гривень. Загалом під час заходу було зібрано близько 800 тисяч гривень, які будуть передані на забезпечення потреб військових.

Окрім аукціону, зі сцени було розіграно ще кілька унікальних лотів, серед яких авторські фотографії видатного українського фотохудожника Сергія Михальчука, що були створені у межах проєкту "The Will to Win - Воля до Перемоги!" до Олімпійських ігор в Парижі. На фото – автографи видатних спортсменів і самого фотохудожника Сергія Михальчука.

Проєкт "The Will to Win" був створений за ініціативи Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету, Асоціації "Дивись українське!", за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", за сприяння Світового Конґресу Українців.

Тож кожен учасник мав можливість не тільки взяти участь у спортивній події, а й зробити свій внесок у підтримку армії.

Забіг став фінальним етапом серії Run4Victory у 2024 році, але організатори вже готуються до нового сезону 2025 року і запрошують усіх охочих долучатися до наступних заходів. Run4Victory вкотре довів, що спорт, технології та єдність мають велику силу і можуть робити значний внесок у підтримку української армії.