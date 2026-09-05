Після нічних російських ударів по ТЦ в Миколаєві є постраждалі, серед них 17-річна дівчина

4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів Миколаєва. Внаслідок ударів постраждали 2 людини, серед них 17-річна дівчина. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Унаслідок влучань було пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Окрім дівчини, постраждав 72-річний чоловік.

Співробітники ДСНС ліквідовували наслідки атаки в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку рятувальників кілька разів відводили на безпечну відстань, після чого вони поверталися до роботи.

У ДСНС наголосили, що російські війська вкотре атакували об'єкт цивільної інфраструктури.

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