После ночных российских ударов по ТЦ в Николаеве есть пострадавшие, среди них 17-летняя девушка
Киев • УНН
Россияне атаковали николаевский ТЦ дронами, вызвав пожары и разрушения. Пострадали 17-летняя девушка и 72-летний мужчина.
4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров Николаева. В результате ударов пострадали 2 человека, среди них 17-летняя девушка. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
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В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Помимо девушки, пострадал 72-летний мужчина.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия атаки в условиях постоянной угрозы повторных ударов. Из-за опасности спасателей несколько раз отводили на безопасное расстояние, после чего они возвращались к работе.
В ГСЧС подчеркнули, что российские войска в очередной раз атаковали объект гражданской инфраструктуры.
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