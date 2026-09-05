После ночных российских ударов по ТЦ в Николаеве есть пострадавшие, среди них 17-летняя девушка

4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров Николаева. В результате ударов пострадали 2 человека, среди них 17-летняя девушка. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

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В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Помимо девушки, пострадал 72-летний мужчина.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия атаки в условиях постоянной угрозы повторных ударов. Из-за опасности спасателей несколько раз отводили на безопасное расстояние, после чего они возвращались к работе.

В ГСЧС подчеркнули, что российские войска в очередной раз атаковали объект гражданской инфраструктуры.

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