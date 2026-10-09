Атака рф по Україні 9 жовтня: є загиблі, поранені та влучання в кількох регіонах
Київ • УНН
російські дрони атакували Миколаїв, Чернігів, Рівненщину, Київщину й Кривий Ріг. Є загиблі та поранена жінка.
Удень, 9 жовтня, російські війська атакували низку регіонів України, є загиблі і постраждалі. Про це повідомляє УНН.
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У Миколаєві окупанти атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури. За словами начальника обласної військової адміністрації Георгія Решетілова, загинув 64-річний чоловік.
У Чернігові ворожий безпілотник влучив в один із торговельних центрів міста. За даними ДСНС, постраждалих немає.
Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що внаслідок ворожої атаки була поранена мешканка Сарненського району, а її будинок зазнав пошкоджень. Саму жінку доставили до лікарні: у неї осколкові рани обох кистей і обличчя.
Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок вчорашньої атаки ворожих БПЛА, рятувальники виявили тіло жінки. Тим часом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про атаку росіян у Кривому Розі.
Нагадаємо
росія у ніч на 9 жовтня вдарила по Україні 136 дронами, з яких 93 - реактивні. Збито або придушено 114 з них, у тому числі 77 реактивних, або 82,8%.