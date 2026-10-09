Атака рф на Украину 9 октября: есть погибшие, раненые и попадания в нескольких регионах

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Днем, 9 октября, российские войска атаковали ряд регионов Украины, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает УНН.

Детали

В Николаеве оккупанты атаковали ударными БПЛА объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. По словам начальника областной военной администрации Георгия Решетилова, погиб 64-летний мужчина.

В Чернигове вражеский беспилотник попал в один из торговых центров города. По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль заявил, что в результате вражеской атаки была ранена жительница Сарненского района, а ее дом получил повреждения. Саму женщину доставили в больницу: у нее осколочные ранения обеих кистей и лица.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что во время разбора завалов и тушения пожара в складских помещениях, поврежденных в результате вчерашней атаки вражеских БПЛА, спасатели обнаружили тело женщины. Тем временем начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об атаке россиян в Кривом Роге.

Напомним

россия в ночь на 9 октября ударила по Украине 136 дронами, из которых 93 - реактивные. Сбиты или подавлены 114 из них, в том числе 77 реактивных, или 82,8%.