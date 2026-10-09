Атака рф на Украину 9 октября: есть погибшие, раненые и попадания в нескольких регионах
Киев • УНН
российские дроны атаковали Николаев, Чернигов, Ровненскую область, Киевскую область и Кривой Рог. Есть погибшие и пострадавшая женщина.
Днем, 9 октября, российские войска атаковали ряд регионов Украины, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает УНН.
Детали
В Николаеве оккупанты атаковали ударными БПЛА объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. По словам начальника областной военной администрации Георгия Решетилова, погиб 64-летний мужчина.
В Чернигове вражеский беспилотник попал в один из торговых центров города. По данным ГСЧС, пострадавших нет.
Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль заявил, что в результате вражеской атаки была ранена жительница Сарненского района, а ее дом получил повреждения. Саму женщину доставили в больницу: у нее осколочные ранения обеих кистей и лица.
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что во время разбора завалов и тушения пожара в складских помещениях, поврежденных в результате вчерашней атаки вражеских БПЛА, спасатели обнаружили тело женщины. Тем временем начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об атаке россиян в Кривом Роге.
Напомним
россия в ночь на 9 октября ударила по Украине 136 дронами, из которых 93 - реактивные. Сбиты или подавлены 114 из них, в том числе 77 реактивных, или 82,8%.