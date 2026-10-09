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рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних

Київ • УНН

 • 4160 перегляди

Уночі росія запустила по Україні 136 дронів, зокрема 93 реактивні. ППО збила або придушила 114 безпілотників, атака тривала.

рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних

росія у ніч на 9 жовтня вдарила по Україні 136 дронами, з яких 93 - реактивні. Збито або придушено 114 з них, у тому числі 77 реактивних, або 82,8%. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

З яких напрямків і чим атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 09 жовтня (з 18:00 08 жовтня) противник атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів

- повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Стало відомо, скільки російських військових та техніки ліквідували ЗСУ на фронті протягом доби09.10.26, 07:24 • 1924 перегляди

Юлія Шрамко

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