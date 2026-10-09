рф атаковала Украину 136 дронами: обезврежены 114, в том числе более 80% реактивных

россия в ночь на 9 октября ударила по Украине 136 дронами, из которых 93 — реактивные. Сбито или подавлено 114 из них, в том числе 77 реактивных, или 82,8%. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

С каких направлений и чем атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 октября (с 18:00 8 октября) противник атаковал 136 ударными БПЛА типа Shahed (93 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed (77 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Стало известно, сколько российских военнослужащих и техники ликвидировали ВСУ на фронте за сутки