Стало известно, сколько российских военнослужащих и техники ликвидировали ВСУ на фронте за сутки

За минувшие сутки, 8 октября, российская армия потеряла еще 1710 военнослужащих убитыми и ранеными. Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 549 490 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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По данным украинского командования, в течение суток Силы обороны уничтожили 1757 российских беспилотников оперативно-тактического уровня, 67 артиллерийских систем и 617 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, оккупанты потеряли 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 5 реактивных систем залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны, 18 наземных робототехнических комплексов и 4 единицы специальной техники.

Общие потери российской армии по состоянию на 9 октября

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла 12 402 танка, 25 509 боевых бронированных машин, 50 950 артиллерийских систем, 2199 РСЗО и 1693 средства ПВО.

Также украинские военнослужащие уничтожили 443 российских самолета, 356 вертолетов, 2908 наземных робототехнических комплексов, 555 335 беспилотников оперативно-тактического уровня и 5126 крылатых ракет.

В Генеральном штабе подчеркивают, что данные о потерях противника продолжают уточняться.

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