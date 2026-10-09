Стало відомо, скільки російських військових та техніки ліквідували ЗСУ на фронті протягом доби

За минулу добу, 8 жовтня, російська армія втратила ще 1710 військових убитими та пораненими. Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 549 490 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними українського командування, протягом доби Сили оборони знищили 1757 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня, 67 артилерійських систем та 617 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Крім того, окупанти втратили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 18 наземних робототехнічних комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 9 жовтня

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила 12 402 танки, 25 509 бойових броньованих машин, 50 950 артилерійських систем, 2199 РСЗВ та 1693 засоби ППО.

Також українські військові знищили 443 російські літаки, 356 гелікоптерів, 2908 наземних робототехнічних комплексів, 555 335 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 5126 крилатих ракет.

У Генеральному штабі наголошують, що дані щодо втрат противника продовжують уточнювати.

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