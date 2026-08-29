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рф атакувала енергетику, у Миколаєві та області понад 300 тисяч знеструмлених

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

росія атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини дронами Shahed. У Миколаєві та області без електрики понад 300 тисяч абонентів.

рф атакувала енергетику, у Миколаєві та області понад 300 тисяч знеструмлених

росія знову атакувала енергетику на півдні. У Миколаєві та області перебої зі світлом внаслідок ворожого удару, понад 300 тисяч споживачів без електрики, повідомив у суботу т.в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетилов у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударними БпЛА типу "Shahed". Маємо пошкодження енергетичних обʼєктів в області. Ряд дільниць аварійно відключено. Проблеми з електропостачанням виникли у місті Миколаєві та громадах Миколаївського та Баштанського районів. За попередньою інформацією, без світла більше 300 тис. абонентів", - написав Решетилов.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у соцмережах, росіяни атакують місто з ночі, вранці знову було чутно вибухи.

Згідно з інформацією ОВА, учора ввечері ворог атакував місто крилатими ракетами "Бандероль". Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки пошкоджено вікна трьох багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, три гаражі та автомобіль. Постраждалих немає.

Внаслідок нічних атак у Миколаєві пошкоджено господарський супермаркет та складське приміщення. Постраждалих немає. Крім того, вночі ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі балістичною ракетою "Іскандер-М".

У Миколаєві "через знеструмлення електромережі внаслідок ворожого обстрілу наразі по всьому місту тимчасово відсутня напруга", і внесено зміни до руху електротранспорту, зазначили також у "Миколаївелектротранс". "У зв’язку з цим та з урахуванням технічних особливостей роботи електротранспорту перевезення на маршрутах міста здійснюватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км", - повідомили у КП.

Енергетики та всі відповідні служби, зі слів очільника ОВА, працюють. "Консолідуємо всі наявні сили та ресурси, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути світло людям", - зазначив він.

Проблеми зі світлом фіксують і в Херсоні, що на півдні України.

"У Херсонській громаді фіксуємо перебої з електропостачанням. Наразі фахівці встановлюють причини знеструмлення", - написав голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у соцмережах.

Одна людина загинула внаслідок атаки на Ізмаїльський район, пошкоджено транспортну інфраструктуру29.08.26, 04:06 • 2874 перегляди

Юлія Шрамко

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Електроенергія
Шахед-136
Миколаїв