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The Guardian

Одна людина загинула внаслідок атаки на Ізмаїльський район, пошкоджено транспортну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Уночі 29 серпня російські війська атакували Ізмаїльський район. Загинула одна людина, є постраждалі та пошкоджені транспортні об’єкти.

Одна людина загинула внаслідок атаки на Ізмаїльський район, пошкоджено транспортну інфраструктуру

У ніч на 29 серпня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області, внаслідок чого одна людина загинула, також є постраждалі. Про це повідомляє оперативний штаб Ізмаїльської РДА, пише УНН.

Деталі

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти транспортної інфраструктури. Кількість постраждалих та характер пошкоджень наразі не уточнюються.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. На місці атаки працюють представники силових структур та медичні працівники.

Інформацію щодо наслідків атаки та масштабів пошкоджень уточнюють.

Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВА29.08.26, 02:27 • 7168 переглядiв

Степан Гафтко

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