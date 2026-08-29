Одна людина загинула внаслідок атаки на Ізмаїльський район, пошкоджено транспортну інфраструктуру

У ніч на 29 серпня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області, внаслідок чого одна людина загинула, також є постраждалі. Про це повідомляє оперативний штаб Ізмаїльської РДА, пише УНН.

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Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти транспортної інфраструктури. Кількість постраждалих та характер пошкоджень наразі не уточнюються.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. На місці атаки працюють представники силових структур та медичні працівники.

Інформацію щодо наслідків атаки та масштабів пошкоджень уточнюють.

Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВА