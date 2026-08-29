Один человек погиб в результате атаки на Измаильский район, повреждена транспортная инфраструктура
Киев • УНН
Ночью 29 августа российские войска атаковали Измаильский район. Погиб один человек, есть пострадавшие и повреждены транспортные объекты.
В ночь на 29 августа российские войска атаковали Измаильский район Одесской области, в результате чего один человек погиб, также есть пострадавшие. Об этом сообщает оперативный штаб Измаильской РГА, пишет УНН.
Детали
В результате атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Количество пострадавших и характер повреждений в настоящее время не уточняются.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. На месте атаки работают представители силовых структур и медицинские работники.
Информацию о последствиях атаки и масштабах повреждений уточняют.
В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА29.08.26, 02:27 • 6108 просмотров