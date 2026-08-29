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рф атаковала энергетику, в Николаеве и области более 300 тысяч обесточенных

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

россия атаковала энергетическую инфраструктуру Николаевской области дронами Shahed. В Николаеве и области без электричества более 300 тысяч абонентов.

рф атаковала энергетику, в Николаеве и области более 300 тысяч обесточенных

россия вновь атаковала энергетику на юге. В Николаеве и области перебои с электричеством в результате вражеского удара, более 300 тысяч потребителей без электричества, сообщил в субботу и. о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях, пишет УНН.

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"Сегодня утром враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевской области ударными БПЛА типа "Shahed". Повреждены энергетические объекты в области. Ряд участков аварийно отключен. Проблемы с электроснабжением возникли в городе Николаеве и общинах Николаевского и Баштанского районов. По предварительной информации, без света более 300 тыс. абонентов", — написал Решетилов.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в соцсетях, россияне атакуют город с ночи, утром снова были слышны взрывы.

Согласно информации ОВА, вчера вечером враг атаковал город крылатыми ракетами "Бандероль". Под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры города. В результате атаки повреждены окна трех многоквартирных домов, административное здание, три гаража и автомобиль. Пострадавших нет.

В результате ночных атак в Николаеве повреждены хозяйственный супермаркет и складское помещение. Пострадавших нет. Кроме того, ночью враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе баллистической ракетой "Искандер-М".

В Николаеве "из-за обесточивания электросети в результате вражеского обстрела сейчас по всему городу временно отсутствует напряжение", а также внесены изменения в движение электротранспорта, отметили в "Николаевэлектротрансе". "В связи с этим и с учетом технических особенностей работы электротранспорта перевозки на маршрутах города будут осуществлять 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км", — сообщили на предприятии.

Энергетики и все соответствующие службы, по словам главы ОВА, работают. "Консолидируем все имеющиеся силы и ресурсы, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть людям свет", — отметил он.

Проблемы со светом фиксируют и в Херсоне на юге Украины.

"В Херсонской громаде фиксируем перебои с электроснабжением. В настоящее время специалисты устанавливают причины обесточивания", - написал глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в соцсетях.

Один человек погиб в результате атаки на Измаильский район, повреждена транспортная инфраструктура29.08.26, 04:06 • 2772 просмотра

Юлия Шрамко

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