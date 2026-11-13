Вимагали 1 млн доларів за викраденого підприємця: в Одесі затримали групу злочинців
Київ • УНН
В Одесі четверо підозрюваних викрали підприємця, били його та вимагали $1 млн. Чоловіка змушували переоформити квартиру й будинок матері.
Правоохоронці затримали в Одесі злочинну групу: їх підозрюють у викраденні підприємця та вимаганні від нього 1 млн доларів США. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Слідство встановило, що організатором злочину був 46-річний житель Вінниці. До нього долучилися троє спільників віком 28–33 роки - іноземець, одесит та мешканець Миколаївщини.
За даними ОГП, зловмисники разом із потерпілим займалися фермерством і торгівлею зерном. Після виникнення фінансових труднощів вони заявили про нібито борг підприємця та почали вимагати гроші.
На початку жовтня 2026 року чоловіка запросили до офісу в Одесі. Там організатор побив його, погрожував ножем, вистрілив із пістолета в напрямку ніг, а згодом ударив руків’ям зброї по голові. Інші учасники групи не давали потерпілому втекти та погрожували розправою над ним і його близькими. Наступні два тижні підозрювані контролювали пересування чоловіка, по черзі проживали в його будинку, супроводжували на роботу та додому й примушували переоформлювати майно
Крім того, підприємця вивезли до Миколаєва, а згодом - до Києва, де під тиском він оформив довіреність на розпорядження квартирою. Також від нього вимагали переоформити й будинок матері.
Усім чотирьом інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). За клопотанням прокурорів організатора та двох його спільників взято під варту без права внесення застави
Нагадаємо
Правоохоронні органи затримали у Києві злочинців, які викрали колишнього військового та майже тиждень утримували у "реабілітаційному центрі". У даному злочині підозрюються чотири особи.