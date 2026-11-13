Требовали 1 млн долларов за похищенного предпринимателя: в Одессе задержали группу преступников
Киев • УНН
В Одессе четверо подозреваемых похитили предпринимателя, избивали его и требовали $1 млн. Мужчину заставляли переоформить квартиру и дом матери.
Правоохранители задержали в Одессе преступную группу: их подозревают в похищении предпринимателя и вымогательстве у него 1 млн долларов США. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Следствие установило, что организатором преступления был 46-летний житель Винницы. К нему присоединились трое сообщников в возрасте 28–33 лет — иностранец, одессит и житель Николаевской области.
По данным ОГП, злоумышленники вместе с потерпевшим занимались фермерством и торговлей зерном. После возникновения финансовых трудностей они заявили о якобы существовавшем долге предпринимателя и начали требовать деньги.
В начале октября 2026 года мужчину пригласили в офис в Одессе. Там организатор избил его, угрожал ножом, выстрелил из пистолета в направлении ног, а затем ударил рукояткой оружия по голове. Другие участники группы не давали потерпевшему сбежать и угрожали расправой над ним и его близкими. Следующие две недели подозреваемые контролировали передвижения мужчины, по очереди проживали в его доме, сопровождали его на работу и домой и заставляли переоформлять имущество
Кроме того, предпринимателя вывезли в Николаев, а впоследствии — в Киев, где под давлением он оформил доверенность на распоряжение квартирой. Также от него требовали переоформить и дом матери.
Всех четверых обвиняют в незаконном лишении свободы и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). По ходатайству прокуроров организатор и двое его сообщников взяты под стражу без права внесения залога
Напомним
Правоохранительные органы задержали в Киеве преступников, которые похитили бывшего военнослужащего и почти неделю удерживали его в "реабилитационном центре". В совершении этого преступления подозреваются четыре человека.