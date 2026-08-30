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рф атакувала продовольчі склади на Одещині та Миколаївщині: є поранені

Київ • УНН

 • 230 перегляди

На Одещині згоріли склади з продуктами, постраждали троє людей. На Миколаївщині пошкоджено харчове підприємство, портову й енергетичну інфраструктуру.

рф атакувала продовольчі склади на Одещині та Миколаївщині: є поранені
Фото: ДСНС України

російські війська в ніч проти 30 серпня атакували об'єкти продовольчої та складської інфраструктури в Одеській і Миколаївській областях. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про об'єкт Sandora, однак офіційно цю інформацію наразі не підтвердили, передає УНН.

Деталі

На Одещині внаслідок російської атаки було пошкоджено складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. За даними місцевої влади, внаслідок удару постраждали щонайменше троє людей, їм надають необхідну медичну допомогу. Після влучання на території складів виникла масштабна пожежа площею близько 3 тисяч квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучали 58 рятувальників і 17 одиниць техніки. Пожежу вдалося ліквідувати.

Фото: ДСНС України

Тим часом на Миколаївщині російський ударний безпілотник атакував підприємство харчової промисловості. Внаслідок влучання було пошкоджено склад та виникла масштабна пожежа.Під час гасіння рятувальникам доводилося кілька разів припиняти роботи та відходити на безпечну відстань через загрозу повторних російських ударів. За попередніми даними, люди не постраждали.

Низка місцевих ЗМІ повідомила, що атакованим об'єктом міг бути склад виробника соків Sandora. Водночас Миколаївська ОВА та ДСНС офіційно власника підприємства не називали. Публічного підтвердження від PepsiCo Україна, якій належить бренд Sandora, також наразі немає.

Крім того, під час атаки на Миколаївщину російські війська пошкодили портову та енергетичну інфраструктуру. Через удар виникали перебої з електропостачанням у Миколаєві, Миколаївському та Баштанському районах, згодом живлення було відновлено.

Контекст

У ніч проти 30 серпня росіяни застосували проти України дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 130 безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" і "Пародія".

За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих безпілотників. Влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на чотирьох місцях впали уламки збитих цілей.

Атаки на Одеську та Миколаївську області відбулися на тлі серії російських ударів по складській, торговельній та логістичній інфраструктурі України.

Нагадаємо

27 серпня внаслідок масованої атаки на Київщині були пошкоджені або знищені об'єкти, пов'язані з мережами "Фора", Comfy, "Будинок Іграшок", Roshen та "Аврора".

Олександра Василенко

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