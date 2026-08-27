Масована атака рф на Київщину: постраждали склади "Фори" та ROSHEN, а також розподільчі центри COMFY та "Будинку іграшок"

Унаслідок масованої російської атаки 27 серпня постраждала логістична інфраструктура одразу кількох великих українських ритейлерів. На Київщині пошкодили склад, який використовувала мережа "Фора", російський дрон атакував розподільчий центр COMFY, а логістичний центр мережі "Будинок Іграшок" було знищено. Крім того, зруйновано склад компанії ROSHEN, передає УНН із посиланням на повідомлення на сторінках ритейлерів у соцмережах.

Третя атака на логістику "Фори" за серпень

У Київській області внаслідок російської атаки постраждав склад, який використовувала мережа супермаркетів "Фора". За даними компанії, працювати з цим об'єктом мережа почала лише кілька днів тому. Люди під час атаки не постраждали.

Наразі супермаркети мережі "Фора" продовжують працювати, водночас компанія знову змушена перебудовувати логістику та шукати альтернативні маршрути постачання товарів.

Зауважимо, що сьогоднішня атака - вже третій удар по логістичній інфраструктурі, яку використовує ритейлер. У ніч проти 5 серпня російські військові знищили склади свіжої та замороженої продукції, а також суттєво пошкодили склад стелажних товарів. Тоді компанія втратила товарні запаси, обладнання, техніку та складські системи. Попередній розмір збитків оцінювали приблизно у 1,15 млрд грн.

Ще одного удару логістика мережі зазнала 20 серпня. Тоді окупанти атакували ударними дронами склад у Бориспільському районі, який "Фора" почала використовувати приблизно за тиждень до атаки як заміну втраченим потужностям. Попередні втрати товарів та обладнання оцінювали більш ніж у 100 млн грн.

Російський дрон атакував розподільчий центр COMFY

Також уранці 27 серпня російський безпілотник атакував розподільчий центр мережі COMFY у Київській області. У компанії повідомили, що під час атаки працівники перебували в обладнаних укриттях, тому обійшлося без постраждалих. Після удару команди компанії перевели у посилений режим роботи. Магазини та онлайн-канали COMFY продовжують працювати, замовлення виконуються, контакт-центр залишається на зв'язку з покупцями.

При цьому станом на другу половину дня 27 серпня компанія не повідомляла про повне знищення розподільчого центру та не оприлюднювала попередню суму завданих збитків.

Раніше COMFY вже почала децентралізувати логістику через постійні ризики російських атак. Товари компанії розподіляються між великою кількістю місць зберігання у різних регіонах, а центральний розподільчий центр значною мірою працює як крос-док-платформа, через яку продукція швидко спрямовується до магазинів.

зс рф знищили розподільчий центр "Будинку Іграшок"

Найбільших руйнувань під час атаки зазнала логістична інфраструктура мережі "Будинок Іграшок". CEO компанії Марія Назаренко повідомила, що внаслідок російського удару розподільчий центр мережі майже вщент зруйнований.

На об'єкті зберігалася значна частина товарних запасів компанії. Саме звідти щодня відправляли товари до магазинів мережі та покупців по всій Україні.

У компанії попередили, що знищення логістичного центру може тимчасово вплинути на внутрішні процеси та строки доставки частини замовлень.

Офлайн магазини "Будинку Іграшок" продовжують працювати, інтернет-магазин також приймає нові замовлення. Водночас деякі раніше оформлені замовлення можуть доставити пізніше запланованого терміну.

Якщо виконати окремі оплачені замовлення через наслідки атаки буде неможливо, покупцям обіцяють повернути кошти. Зауважимо, що суму збитків, вартість знищених товарних запасів та орієнтовні строки повного відновлення логістики у компанії поки не називали.

Зруйновано склад ROSHEN

Вранці 27 серпня внаслідок масованої атаки росії проти України було зруйновано склад ROSHEN у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції.

Найважливіше — ніхто зі співробітників не постраждав: завдяки дотриманню правил безпеки та своєчасному реагуванню на повітряну тривогу всі працівники перебували в укритті. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та оцінювання збитків. Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності ROSHEN — у лютому було зруйновано склад готової продукції в Яготині. Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів - йдеться у повідомленні компанії.

Команда вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей, щоб максимально скоротити можливі перебої та мінімізувати їхній вплив на партнерів і споживачів.

Контекст

Постійні атаки на логістичну інфраструктуру змушують українських ритейлерів відмовлятися від концентрації великих запасів на одному об'єкті, розподіляти товари між кількома складами, збільшувати прямі постачання до магазинів та створювати резервні логістичні маршрути.

Нагадаємо

У ніч проти 27 серпня росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Одним з основних напрямків удару була Київська область. У регіоні зафіксували пошкодження складських та інших об'єктів.