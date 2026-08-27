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Financial Times
Техника

Массированная атака рф на Киевщину: пострадали склады "Форы" и ROSHEN, а также распределительные центры COMFY и "Будинку іграшок"

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Массированная атака РФ 27 августа повредила логистические объекты "Форы" и COMFY, а также "Будинку Іграшок" и ROSHEN. Пострадавших нет.

Массированная атака рф на Киевщину: пострадали склады "Форы" и ROSHEN, а также распределительные центры COMFY и "Будинку іграшок"

В результате массированной российской атаки 27 августа пострадала логистическая инфраструктура сразу нескольких крупных украинских ритейлеров. В Киевской области был поврежден склад, который использовала сеть "Фора", российский дрон атаковал распределительный центр COMFY, а логистический центр сети "Будинок Іграшок" был уничтожен. Кроме того, разрушен склад компании ROSHEN, передает УНН со ссылкой на сообщения на страницах ритейлеров в социальных сетях. 

Третья атака на логистику "Форы" за август

В Киевской области в результате российской атаки пострадал склад, который использовала сеть супермаркетов "Фора". По данным компании, сеть начала работать с этим объектом всего несколько дней назад. Люди во время атаки не пострадали.

В настоящее время супермаркеты сети "Фора" продолжают работать, однако компания вновь вынуждена перестраивать логистику и искать альтернативные маршруты поставок товаров.

Отметим, что сегодняшняя атака — уже третий удар по логистической инфраструктуре, которую использует ритейлер. В ночь на 5 августа российские военные уничтожили склады свежей и замороженной продукции, а также существенно повредили склад стеллажных товаров. Тогда компания потеряла товарные запасы, оборудование, технику и складские системы. Предварительный размер ущерба оценивали примерно в 1,15 млрд грн.

Еще один удар логистика сети понесла 20 августа. Тогда оккупанты атаковали ударными дронами склад в Бориспольском районе, который "Фора" начала использовать примерно за неделю до атаки как замену утраченных мощностей. Предварительные потери товаров и оборудования оценивали более чем в 100 млн грн.

Российский дрон атаковал распределительный центр COMFY

Также утром 27 августа российский беспилотник атаковал распределительный центр сети COMFY в Киевской области. В компании сообщили, что во время атаки работники находились в оборудованных укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших. После удара команды компании перевели в усиленный режим работы. Магазины и онлайн-каналы COMFY продолжают работать, заказы выполняются, контакт-центр остается на связи с покупателями.

При этом по состоянию на вторую половину дня 27 августа компания не сообщала о полном уничтожении распределительного центра и не обнародовала предварительную сумму нанесенного ущерба.

Ранее COMFY уже начала децентрализовать логистику из-за постоянных рисков российских атак. Товары компании распределяются между большим количеством мест хранения в разных регионах, а центральный распределительный центр в значительной степени работает как кросс-док-платформа, через которую продукция быстро направляется в магазины.

вс рф уничтожили распределительный центр "Будинку Іграшок"

Наибольшие разрушения во время атаки понесла логистическая инфраструктура сети "Будинок Іграшок". CEO компании Мария Назаренко сообщила, что в результате российского удара распределительный центр сети почти полностью разрушен. 

На объекте хранилась значительная часть товарных запасов компании. Именно оттуда ежедневно отправляли товары в магазины сети и покупателям по всей Украине.

В компании предупредили, что уничтожение логистического центра может временно повлиять на внутренние процессы и сроки доставки части заказов.

Офлайн-магазины "Будинку Іграшок" продолжают работать, интернет-магазин также принимает новые заказы. В то же время некоторые ранее оформленные заказы могут быть доставлены позже запланированного срока.

Если выполнить отдельные оплаченные заказы из-за последствий атаки будет невозможно, покупателям обещают вернуть деньги. Отметим, что сумму ущерба, стоимость уничтоженных товарных запасов и ориентировочные сроки полного восстановления логистики в компании пока не называли.

Разрушен склад ROSHEN

Утром 27 августа в результате массированной атаки России против Украины был разрушен склад ROSHEN в Чубинском, который обеспечивал хранение и дальнейшие поставки готовой кондитерской продукции.

Самое важное — никто из сотрудников не пострадал: благодаря соблюдению правил безопасности и своевременной реакции на воздушную тревогу все работники находились в укрытии. На месте работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба. Это уже вторая с начала полномасштабного вторжения атака на складские мощности ROSHEN — в феврале был разрушен склад готовой продукции в Яготине. Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности к утрате продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров

 - говорится в сообщении компании.

Команда уже работает над перераспределением запасов и привлечением альтернативных складских мощностей, чтобы максимально сократить возможные перебои и минимизировать их влияние на партнеров и потребителей.

Контекст

Постоянные атаки на логистическую инфраструктуру вынуждают украинских ритейлеров отказываться от концентрации больших запасов на одном объекте, распределять товары между несколькими складами, увеличивать прямые поставки в магазины и создавать резервные логистические маршруты. 

Напомним

В ночь на 27 августа Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и ударных беспилотников. Одним из основных направлений удара была Киевская область. В регионе зафиксировали повреждения складских и других объектов.

Александра Василенко

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