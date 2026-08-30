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рф атаковала продовольственные склады в Одесской и Николаевской областях: есть раненые

Киев • УНН

 • 736 просмотра

В Одесской области сгорели склады с продуктами, пострадали три человека. В Николаевской области повреждены пищевое предприятие, портовая и энергетическая инфраструктура.

рф атаковала продовольственные склады в Одесской и Николаевской областях: есть раненые
Фото: ГСЧС Украины

российские войска в ночь на 30 августа атаковали объекты продовольственной и складской инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. По данным местных СМИ, речь идет об объекте Sandora, однако официально эту информацию пока не подтвердили, передает УНН.

Детали

В Одесской области в результате российской атаки были повреждены складские помещения, где хранились продукты питания для населения. По данным местных властей, в результате удара пострадали по меньшей мере три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь. После попадания на территории складов возник масштабный пожар площадью около 3 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий привлекли 58 спасателей и 17 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать.

Фото: ГСЧС Украины

Тем временем в Николаевской области российский ударный беспилотник атаковал предприятие пищевой промышленности. В результате попадания был поврежден склад и возник масштабный пожар. Во время тушения спасателям приходилось несколько раз прекращать работы и отходить на безопасное расстояние из-за угрозы повторных российских ударов. По предварительным данным, люди не пострадали.

Ряд местных СМИ сообщил, что атакованным объектом мог быть склад производителя соков Sandora. Вместе с тем Николаевская ОВА и ГСЧС официально не называли владельца предприятия. Публичного подтверждения от PepsiCo Украина, которой принадлежит бренд Sandora, также пока нет.

Кроме того, во время атаки на Николаевскую область российские войска повредили портовую и энергетическую инфраструктуру. Из-за удара возникали перебои с электроснабжением в Николаеве, Николаевском и Баштанском районах, впоследствии электроснабжение было восстановлено.

Контекст

В ночь на 30 августа россияне применили против Украины две баллистические ракеты "Искандер-М" и 130 беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" и "Пародия".

По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских беспилотников. Попадания зафиксировали в 13 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

Атаки на Одесскую и Николаевскую области произошли на фоне серии российских ударов по складской, торговой и логистической инфраструктуре Украины.

Напомним

27 августа в результате массированной атаки в Киевской области были повреждены или уничтожены объекты, связанные с сетями "Фора", Comfy, "Будинок Іграшок", Roshen и "Аврора".

Александра Василенко

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