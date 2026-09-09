Терор рф не має зійти ій з рук - Зеленський про удари по Києву і Одещині

Вночі та вранці росія атакувала кілька регіонів України. У Києві внаслідок удару по житловому будинку постраждали четверо людей, а на Одещині під удар потрапив міжнародний пункт пропуску "Старокозаче". Є двоє загиблих людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Крім того, за наявними даними, вночі російські війська вдарили по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Через атаку його роботу призупинили.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що наслідки російської атаки досі ліквідовують у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, на Харківщині, Житомирщині та в Київській області.

На жаль, замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей. Але реакція потрібна: москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це. Партнери, які можуть допомогти, знають, що саме потрібно кожного дня. І я дякую кожному, хто допомагає в міру власних можливостей