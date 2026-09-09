Терор рф не має зійти ій з рук - Зеленський про удари по Києву і Одещині
Київ • УНН
У Києві дрон влучив у багатоповерхівку, постраждали люди. На Одещині удар по пункту "Старокозаче" забрав життя двох людей. Президент звернув увагу на важливість неминучого покарання для росії.
Вночі та вранці росія атакувала кілька регіонів України. У Києві внаслідок удару по житловому будинку постраждали четверо людей, а на Одещині під удар потрапив міжнародний пункт пропуску "Старокозаче". Є двоє загиблих людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Зранку в Києві російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники: станом на зараз пожежу ліквідовано
Крім того, за наявними даними, вночі російські війська вдарили по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Через атаку його роботу призупинили.
На жаль, двоє людей загинули, ще троє зазнали травм, шістнадцятьох рятувальники евакуювали. Мої співчуття рідним та близьким загиблих
Також Володимир Зеленський підкреслив, що наслідки російської атаки досі ліквідовують у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, на Харківщині, Житомирщині та в Київській області.
На жаль, замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей. Але реакція потрібна: москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це. Партнери, які можуть допомогти, знають, що саме потрібно кожного дня. І я дякую кожному, хто допомагає в міру власних можливостей
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У Дарницькому районі російський дрон влучив в будинок на рівні 11–12 поверхів, виникла пожежа. Шестеро людей отримали поранення, трьох госпіталізували.