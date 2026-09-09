Террор рф не должен сойти ей с рук - Зеленский об ударах по Киеву и Одесской области
Киев • УНН
В Киеве дрон попал в многоэтажный дом, пострадали люди. В Одесской области удар по пункту "Староказачье" унес жизни двух человек. Президент обратил внимание на важность неизбежного наказания для россии.
Ночью и утром россия атаковала несколько регионов Украины. В Киеве в результате удара по жилому дому пострадали четверо человек, а в Одесской области под удар попал международный пункт пропуска "Староказачье". Есть двое погибших. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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Утром в Киеве российский дрон ударил по жилому многоэтажному дому. Как всегда, оперативно сработали наши спасатели: по состоянию на данный момент пожар ликвидирован
Кроме того, по имеющимся данным, ночью российские войска ударили по международному пункту пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой. Из-за атаки его работу приостановили.
К сожалению, два человека погибли, еще трое получили травмы, шестнадцать человек спасатели эвакуировали. Мои соболезнования родным и близким погибших
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что последствия российской атаки до сих пор ликвидируют в Днепре, Николаеве, Запорожье, в Харьковской, Житомирской и Киевской областях.
К сожалению, международное сообщество недостаточно реагирует на эти удары, которые фактически ежедневно уносят жизни людей. Но реакция необходима: москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук просто так. Агрессию нужно останавливать здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше. И важно, чтобы санкции и поддержка Украины эффективно работали именно на это. Партнеры, которые могут помочь, знают, что именно нужно каждый день. И я благодарю каждого, кто помогает по мере собственных возможностей
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В Дарницком районе российский дрон попал в дом на уровне 11–12 этажей, возник пожар. Шесть человек получили ранения, троих госпитализировали.