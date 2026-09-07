У McDonald’s під Києвом з меню зникла низка популярних позицій
Київ • УНН
У ресторані McDonald’s у Гатному тимчасово недоступна значна частина меню. Серед відсутніх позицій - нагетси, крильця, десерти, картопляні діпи та соуси.
У закладі McDonald’s у Гатному під Києвом тимчасово недоступна значна частина меню, передає УНН.
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У Гатному під Києвом з меню зникло багато позицій. У закладі немає частини десертів. Зокрема, йдеться про мафіни, "Мак Пиріг", "Мак Попс" та інші позиції.
Також недоступні курячі крильця та нагетси. Через це не можна замовити й "Хепі Міл Чікен МакНагетс".
Із меню також зникли картопляні діпи. Крім того, недоступними є одразу кілька соусів, серед яких сирний, "Біг Мак", часниковий та кисло-солодкий.
Йдеться про McDonald’s у Гатному під Києвом. Заклад розташований неподалік траси Е95, біля виїзду в районі Теремків.
Нагадаємо
У Миколаєві 27 березня знову відкрився заклад McDonald's, який не працював від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.