McDonald’s повернувся до Миколаєва після чотирирічної перерви
Ресторан на вулиці Павла Скоропадського знову приймає відвідувачів у Миколаєві. Заклад був зачинений від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
У Миколаєві 27 березня знову відкрився заклад McDonald's, який не працював від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mc Donalds Ukraine.
Ресторан мережі був зачинений від початку повномасштабного вторгнення у 2022 року. Після перерви заклад знову почав приймати відвідувачів на вулиці Павла Скоропадського.
Миколаїв, ми так чекали цієї зустрічі. І нарешті можемо сказати: ваша улюблена картопелька знову тут. Ми відкриті. Чекаємо вас на вул. Павла Скоропадського, 43
