Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

Полонений громадянин Китаю Чжан Ренбо заявив, що задоволений ставленням до них в Україні, та розповів, що їм навіть влаштували їжу з Макдональдс. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.

До того, як я потрапив на війну, я нічого майже нічого не сказав про Україну, переважно це лише якась інформація із новин. Але після того, як ми потрапили в полон, нас привезли в безпечне місце, до нас ставляться добре, нам навіть організували Макдональдс. І загалом кажучи, то до нас ставляться добре і гарні враження