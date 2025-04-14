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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

Київ • УНН

 • 12094 перегляди

Громадянин Китаю Чжан Ренбо заявив, що задоволений ставленням України після потрапляння в полон. Їм організували харчування з Макдональдс, забезпечивши гарні умови утримання.

Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

Полонений громадянин Китаю Чжан Ренбо заявив, що задоволений ставленням до них в Україні, та розповів, що їм навіть влаштували їжу з Макдональдс. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН

Деталі

До того, як я потрапив на війну, я нічого майже нічого не сказав про Україну, переважно це лише якась інформація із новин. Але після того, як ми потрапили в полон, нас привезли в безпечне місце, до нас ставляться добре, нам навіть організували Макдональдс. І загалом кажучи, то до нас ставляться добре і гарні враження

- сказав Ренбо.

На початку пресконференції речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що після надання невідкладної допомоги обох іноземців передали СБУ для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, їх перевезли до Києва.

Тут вони утримуються в належних умовах, які відповідають усім умовам Женевської конвенції щодо утримання і поводження з військовополоненими

- сказав Дехтяренко.

Нагадаємо

Слідчі Служби Безпеки України (СБУ) провели перші допити китайських військовополонених, яких Збройні Сили України (ЗСУ) взяли у полон у Донецькій області. Вони розповіли, яким чином опинилися на війні та які завдання виконували у складі російської армії на території України.

Павло Башинський

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