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Даже организовали Макдональдс: граждане Китая, взятые в плен, довольны отношением Украины к ним

Киев • УНН

 • 12075 просмотра

Гражданин Китая Чжан Ренбо заявил, что доволен отношением Украины после попадания в плен. Им организовали питание из Макдональдс, обеспечив хорошие условия содержания.

Даже организовали Макдональдс: граждане Китая, взятые в плен, довольны отношением Украины к ним

Пленный гражданин Китая Чжан Ренбо заявил, что доволен отношением к ним в Украине, и рассказал, что им даже устроили еду из Макдональдс. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН

Детали

До того, как я попал на войну, я почти ничего не сказал об Украине, в основном это только какая-то информация из новостей. Но после того, как мы попали в плен, нас привезли в безопасное место, к нам относятся хорошо, нам даже организовали Макдональдс. И в общем говоря, то к нам относятся хорошо и хорошие впечатления

- сказал Ренбо.

В начале пресс-конференции спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что после оказания неотложной помощи обоих иностранцев передали СБУ для проведения необходимых следственных и процессуальных действий, их перевезли в Киев.

Здесь они содержатся в надлежащих условиях, которые соответствуют всем условиям Женевской конвенции относительно содержания и обращения с военнопленными

- сказал Дехтяренко.

Напомним

Следователи Службы Безопасности Украины (СБУ) провели первые допросы китайских военнопленных, которых Вооруженные Силы Украины (ВСУ) взяли в плен в Донецкой области. Они рассказали, каким образом оказались на войне и какие задачи выполняли в составе российской армии на территории Украины.

Павел Башинский

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