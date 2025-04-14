Даже организовали Макдональдс: граждане Китая, взятые в плен, довольны отношением Украины к ним

Пленный гражданин Китая Чжан Ренбо заявил, что доволен отношением к ним в Украине, и рассказал, что им даже устроили еду из Макдональдс. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

До того, как я попал на войну, я почти ничего не сказал об Украине, в основном это только какая-то информация из новостей. Но после того, как мы попали в плен, нас привезли в безопасное место, к нам относятся хорошо, нам даже организовали Макдональдс. И в общем говоря, то к нам относятся хорошо и хорошие впечатления