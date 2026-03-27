McDonald’s вернулся в Николаев после четырехлетнего перерыва
Киев • УНН
В Николаеве 27 марта снова открылось заведение McDonald's, которое не работало с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mc Donalds Ukraine.
Детали
Ресторан сети был закрыт с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. После перерыва заведение снова начало принимать посетителей на улице Павла Скоропадского.
Николаев, мы так ждали этой встречи. И наконец можем сказать: ваша любимая картошечка снова здесь. Мы открыты. Ждем вас на ул. Павла Скоропадского, 43
Напомним
Пленный гражданин Китая Чжан Ренбо заявил, что доволен отношением к ним в Украине, и рассказал, что им даже устроили еду из Макдональдс.