В McDonald’s под Киевом из меню исчез ряд популярных позиций
Киев • УНН
В ресторане McDonald’s в Гатном временно недоступна значительная часть меню. Среди отсутствующих позиций — наггетсы, крылышки, десерты, картофельные дипы и соусы.
В заведении McDonald’s в Гатном под Киевом временно недоступна значительная часть меню, передает УНН.
Детали
В Гатном под Киевом из меню исчезло много позиций. В заведении нет части десертов. В частности, речь идет о маффинах, «Мак Пироге», «Мак Попс» и других позициях.
Также недоступны куриные крылышки и наггетсы. Поэтому нельзя заказать и «Хэппи Мил Чикен МакНаггетс».
Из меню также исчезли картофельные дипы. Кроме того, недоступны сразу несколько соусов, среди которых сырный, «Биг Мак», чесночный и кисло-сладкий.
Речь идет о McDonald’s в Гатном под Киевом. Заведение расположено недалеко от трассы Е95, возле выезда в районе Теремков.
Напомним
В Николаеве 27 марта вновь открылось заведение McDonald's, которое не работало с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.