Атаки рф спричинили затримки поїздів до 14 годин
Київ • УНН
російські обстріли спричинили значні затримки потягів, найбільше на півдні України. Рейс Дніпро-Ужгород запізнюється на 13 годин 40 хвилин.
Низка поїздів "Укрзалізниці" 20 вересня курсує із суттєвими запізненнями через атаки рф. Найбільша затримка перевищує 14 годин, ще кілька рейсів затримуються більш ніж на 9-12 годин, передає УНН.
Які поїзди зараз затримуються найбільше
За наявною інформацією, станом на 13:46, найбільше затримуються поїзди Дніпро - Ужгород та Запоріжжя - Перемишль. Зокрема, обидва рейси прибудуть на 14 годин 33 хвилини пізніше.
Також, на 12 годин 6 хвилин запізнюються поїзди Дніпро – Трускавець та Дніпро - Львів.
До того ж, на 9 годин 10 хвилин затримуються рейси Дніпро - Івано-Франківськ та Дніпро - Чернівці.
Крім того, значні затримки мають поїзди Київ-Пас. - Миколаїв Пас -- на 8 годин, Одеса - Кривий Ріг - на 7 годин 39 хвилин та Харків-Пас. - Ужгород -- на 6 годин 43 хвилини.
Які запізнення поїздів з/до Києва
Поїзд Київ-Пас. - Львів затримується на 3 години, а Київ-Пас. - Ужгород – на 2 години 30 хвилин.
Крім того, Черкаси - Київ-Пас. має затримку 5 годин 19 хвилин, а Запоріжжя - Київ-Пас. – 9 годин 53 хвилини.
Також на 3 години 18 хвилин запізнюється поїзд Дніпро - Київ-Пас, тоді як Миколаїв Пас. - Київ-Пас. готується до відправлення, із затримкою 4 години.
Нагадаємо
росія продовжує системні атаки на залізниці по всій Україні, тому частина потягів вимушена курсувати із суттєвими затримками задля безпеки.