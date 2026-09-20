Атаки рф вызвали задержки поездов до 14 часов
Киев • УНН
Российские обстрелы вызвали значительные задержки поездов, больше всего на юге Украины. Рейс Днепр — Ужгород опаздывает на 13 часов 40 минут.
Ряд поездов "Укрзализныци" 20 сентября следует с существенными опозданиями из-за атак рф. Самая большая задержка превышает 14 часов, еще несколько рейсов задерживаются более чем на 9–12 часов, передает УНН.
Какие поезда сейчас задерживаются больше всего
По имеющейся информации, по состоянию на 13:46 больше всего задерживаются поезда Днепр — Ужгород и Запорожье — Перемышль. В частности, оба рейса прибудут на 14 часов 33 минуты позже.
Также на 12 часов 6 минут опаздывают поезда Днепр — Трускавец и Днепр — Львов.
Кроме того, на 9 часов 10 минут задерживаются рейсы Днепр — Ивано-Франковск и Днепр — Черновцы.
Кроме того, значительные задержки имеют поезда Киев-Пасс. — Николаев Пасс. — на 8 часов, Одесса — Кривой Рог — на 7 часов 39 минут и Харьков-Пасс. — Ужгород — на 6 часов 43 минуты.
Какие опоздания поездов из/в Киев
Поезд Киев-Пасс. — Львов задерживается на 3 часа, а Киев-Пасс. — Ужгород — на 2 часа 30 минут.
Кроме того, Черкассы — Киев-Пасс. задерживается на 5 часов 19 минут, а Запорожье — Киев-Пасс. — на 9 часов 53 минуты.
Также на 3 часа 18 минут опаздывает поезд Днепр — Киев-Пасс., тогда как Николаев Пасс. — Киев-Пасс. готовится к отправлению с задержкой в 4 часа.
Напомним
россия продолжает системные атаки на железные дороги по всей Украине, поэтому часть поездов вынуждена следовать с существенными задержками ради безопасности.