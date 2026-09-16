россия атаковала поезд Киев - Николаев, пассажиров эвакуировали

В среду, 16 сентября, российские оккупанты атаковали поезд №122 Киев - Николаев, однако пострадавших и погибших нет. Об этом сообщила "Укрзалізниця", передает УНН.

Детали

Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзалізниці" локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы. Все цели - это самое главное. Благодарим коллег за четкую и слаженную работу. Для пассажиров вместе с Николаевской ОВА организовываем автобусные трансферы - говорится в сообщении.

Напомним

В результате российской атаки на рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области погибли пять человек, еще семеро получили ранения.