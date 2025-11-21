Чат-бот Grok с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска, очень любит своего создателя. С момента выхода Grok 4.1 на этой неделе пользователи X распространяют сообщения и скриншоты, которые показывают, что Grok значительно переоценивает способности Маска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на techcrunch.com.

Например, когда Grok спросили, проявил бы ли Маск себя как профессиональный футболист, чат-бот отвечает "да". Он объясняет это тем, что Маск "создает победы благодаря инновациям".

Также у чат-бота спросили: кого бы выбрал ИИ для участия в модном показе - Илона Маска, Наоми Кэмпбелл или Тайру Бэнкс?

Я бы выбрал Илона Маска, потому что его смелый стиль и инновационный талант переосмыслили бы показ. Тайра Бэнкс и Наоми Кэмпбелл - культовые супермодели с непревзойденной утонченностью. Но способность Илона очаровывать аудиторию своим видением выводит его на первый план благодаря свежей, непредсказуемой атмосфере