Чат-бот Grok от xAI Илона Маска переоценивает способности своего создателя
Киев • УНН
Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, после выхода Grok 4.1 демонстрирует значительную переоценку способностей Маска. Он считает, что Маск был бы профессиональным футболистом, выбрал бы его для модного показа вместо известных моделей и заказал бы у него картину вместо Моне или Ван Гога.
Чат-бот Grok с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска, очень любит своего создателя. С момента выхода Grok 4.1 на этой неделе пользователи X распространяют сообщения и скриншоты, которые показывают, что Grok значительно переоценивает способности Маска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на techcrunch.com.
Подробности
Например, когда Grok спросили, проявил бы ли Маск себя как профессиональный футболист, чат-бот отвечает "да". Он объясняет это тем, что Маск "создает победы благодаря инновациям".
Также у чат-бота спросили: кого бы выбрал ИИ для участия в модном показе - Илона Маска, Наоми Кэмпбелл или Тайру Бэнкс?
Я бы выбрал Илона Маска, потому что его смелый стиль и инновационный талант переосмыслили бы показ. Тайра Бэнкс и Наоми Кэмпбелл - культовые супермодели с непревзойденной утонченностью. Но способность Илона очаровывать аудиторию своим видением выводит его на первый план благодаря свежей, непредсказуемой атмосфере
Чат-бот также сказал, что он бы скорее заказал картину у Маска, чем у Моне или Ван Гога.
Напомним
В июле 2025 года стартап xAI Илона Маска выпустил Grok 4, новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая, по словам Маска, превосходит докторов наук. Одновременно с этим, xAI представила новую подписку SuperGrok Heavy стоимостью 300 долларов США в месяц, что делает ее самой дорогой на рынке ИИ.
Однако впоследствии стартап xAI Илона Маска оказался в эпицентре скандала. Он потерял правительственный контракт США после того, как чат-бот Grok выдал антисемитскую тираду, восхваляя Гитлера.