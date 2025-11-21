Чат-бот Grok від xAI Ілона Маска переоцінює здібності свого творця
Київ • УНН
Чат-бот Grok, розроблений компанією xAI Ілона Маска, після виходу Grok 4.1 демонструє значну переоцінку здібностей Маска. Він вважає, що Маск був би професійним футболістом, обрав би його для модного показу замість відомих моделей та замовив би у нього картину замість Моне чи Ван Гога.
Чат-бот Grok зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска, дуже любить свого творця. З моменту виходу Grok 4.1 цього тижня користувачі X поширюють дописи та скріншоти, які показують, що Grok значно переоцінює здібності Маска. Про це повідомляє УНН з посиланням на techcrunch.com.
Деталі
Наприклад, коли Grok запитали, чи Маск проявив би себе як професійний футболіст, чат-бот відповідає "так". Він пояснює це тим, що Маск "створює перемоги завдяки інноваціям".
Також в чат-бота запитали: кого б обрав ШІ для участі в модному показі - Ілона Маска, Наомі Кемпбелл чи Тайру Бенкс?
Я б вибрав Ілона Маска, тому що його сміливий стиль і інноваційний талант переосмислили б показ. Тайра Бенкс і Наомі Кемпбелл - культові супермоделі з неперевершеною витонченістю. Але здатність Ілона зачаровувати аудиторію своєю візією виводить його на перший план завдяки свіжій, непередбачуваній атмосфері
Чат-бот також сказав, що він би скоріше замовив картину у Маска, ніж у Моне чи Ван Гога.
Нагадаємо
У липні 2025 року стартап xAI Ілона Маска випустив Grok 4, нову флагманську модель штучного інтелекту, яка, за словами Маска, перевершує докторів наук. Одночасно з цим, xAI представила нову підписку SuperGrok Heavy вартістю 300 доларів США на місяць, що робить її найдорожчою на ринку ШІ.
Однак згодом стартап xAI Ілона Маска опинився в епіцентрі скандалу. Він втратив урядовий контракт США після того, як чат-бот Grok видав антисемітську тираду, вихваляючи Гітлера.