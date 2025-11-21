Чат-бот Grok зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска, дуже любить свого творця. З моменту виходу Grok 4.1 цього тижня користувачі X поширюють дописи та скріншоти, які показують, що Grok значно переоцінює здібності Маска. Про це повідомляє УНН з посиланням на techcrunch.com.

Деталі

Наприклад, коли Grok запитали, чи Маск проявив би себе як професійний футболіст, чат-бот відповідає "так". Він пояснює це тим, що Маск "створює перемоги завдяки інноваціям".

Також в чат-бота запитали: кого б обрав ШІ для участі в модному показі - Ілона Маска, Наомі Кемпбелл чи Тайру Бенкс?

Я б вибрав Ілона Маска, тому що його сміливий стиль і інноваційний талант переосмислили б показ. Тайра Бенкс і Наомі Кемпбелл - культові супермоделі з неперевершеною витонченістю. Але здатність Ілона зачаровувати аудиторію своєю візією виводить його на перший план завдяки свіжій, непередбачуваній атмосфері - відповів Grok.

Чат-бот також сказав, що він би скоріше замовив картину у Маска, ніж у Моне чи Ван Гога.

Нагадаємо

У липні 2025 року стартап xAI Ілона Маска випустив Grok 4, нову флагманську модель штучного інтелекту, яка, за словами Маска, перевершує докторів наук. Одночасно з цим, xAI представила нову підписку SuperGrok Heavy вартістю 300 доларів США на місяць, що робить її найдорожчою на ринку ШІ.

Однак згодом стартап xAI Ілона Маска опинився в епіцентрі скандалу. Він втратив урядовий контракт США після того, як чат-бот Grok видав антисемітську тираду, вихваляючи Гітлера.