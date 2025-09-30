Украина стремится адаптировать производство мин к стандартам союзников и защитить ОПК - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречи с производителями мин и обсудил ПВО предприятий ОПК. Военные нуждаются в большом количестве мин для сдерживания врага, а министерство будет способствовать масштабированию производства.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с производителями мин, а также совещание, посвященное противовоздушной обороне предприятий ОПК, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Вместе с заместителями министра обороны и представителями военных органов ознакомились с потребностями производителей, заслушали ключевые проблемы, требующие решения
От военных есть запрос на большое количество мин для сдерживания наступления противника, уничтожения его бронетехники и живой силы. По словам Дениса Шмыгаля, министерство готово максимально содействовать производителям в масштабировании и развитии производства.
Украина передала Трампу детальный запрос на оружие в рамках соглашения на $90 миллиардов27.09.25, 17:09 • 5816 просмотров
По итогам совещания он поставил ряд задач.
В ближайшее время ожидаю изменений, которые позволят адаптировать процессы производства и кодификации к условиям современной войны и к стандартам наших союзников
Также сегодня он провел совещание, посвященное противовоздушной обороне предприятий ОПК.
Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании усиление ПВО Украины23.09.25, 01:55 • 3131 просмотр
Во время встречи с военными и производителями были обсуждены новые решения для защиты промышленного потенциала Украины. По итогам совещания министр дал ряд поручений.
Наша цель - создание максимально благоприятных и безопасных условий для работы оборонных предприятий из Украины и стран-партнеров