Эксклюзив
16:26 • 490 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
13:32 • 19530 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 24571 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 36086 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 60500 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 31779 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 26591 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23547 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21398 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23301 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 19530 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 14624 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 60500 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 75445 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 73221 просмотра
Украина стремится адаптировать производство мин к стандартам союзников и защитить ОПК - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречи с производителями мин и обсудил ПВО предприятий ОПК. Военные нуждаются в большом количестве мин для сдерживания врага, а министерство будет способствовать масштабированию производства.

Украина стремится адаптировать производство мин к стандартам союзников и защитить ОПК - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с производителями мин, а также совещание, посвященное противовоздушной обороне предприятий ОПК, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Вместе с заместителями министра обороны и представителями военных органов ознакомились с потребностями производителей, заслушали ключевые проблемы, требующие решения

– отметил министр обороны.

От военных есть запрос на большое количество мин для сдерживания наступления противника, уничтожения его бронетехники и живой силы. По словам Дениса Шмыгаля, министерство готово максимально содействовать производителям в масштабировании и развитии производства.

Украина передала Трампу детальный запрос на оружие в рамках соглашения на $90 миллиардов27.09.25, 17:09 • 5816 просмотров

По итогам совещания он поставил ряд задач.

В ближайшее время ожидаю изменений, которые позволят адаптировать процессы производства и кодификации к условиям современной войны и к стандартам наших союзников

– подчеркнул руководитель ведомства.

Также сегодня он провел совещание, посвященное противовоздушной обороне предприятий ОПК.

Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании усиление ПВО Украины23.09.25, 01:55 • 3131 просмотр

Во время встречи с военными и производителями были обсуждены новые решения для защиты промышленного потенциала Украины. По итогам совещания министр дал ряд поручений.

Наша цель - создание максимально благоприятных и безопасных условий для работы оборонных предприятий из Украины и стран-партнеров

– сказал Шмыгаль.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Defence City
Украина
Денис Шмыгаль