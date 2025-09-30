Украина стремится адаптировать производство мин к стандартам союзников и защитить ОПК - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с производителями мин, а также совещание, посвященное противовоздушной обороне предприятий ОПК, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Вместе с заместителями министра обороны и представителями военных органов ознакомились с потребностями производителей, заслушали ключевые проблемы, требующие решения – отметил министр обороны.

От военных есть запрос на большое количество мин для сдерживания наступления противника, уничтожения его бронетехники и живой силы. По словам Дениса Шмыгаля, министерство готово максимально содействовать производителям в масштабировании и развитии производства.

По итогам совещания он поставил ряд задач.

В ближайшее время ожидаю изменений, которые позволят адаптировать процессы производства и кодификации к условиям современной войны и к стандартам наших союзников – подчеркнул руководитель ведомства.

Также сегодня он провел совещание, посвященное противовоздушной обороне предприятий ОПК.

Во время встречи с военными и производителями были обсуждены новые решения для защиты промышленного потенциала Украины. По итогам совещания министр дал ряд поручений.