Україна прагне адаптувати виробництво мін до стандартів союзників та захистити ОПК - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустрічі з виробниками мін та обговорив ППО підприємств ОПК. Військові потребують великої кількості мін для стримування ворога, а міністерство сприятиме масштабуванню виробництва.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з виробниками мін, а також нараду, присвячену протиповітряній обороні підприємств ОПК, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Разом із заступниками міністра оборони та представниками військових органів ознайомилися з потребами виробників, заслухали ключові проблеми, які потребують вирішення
Від військових є запит на велику кількість мін для стримування наступу противника, знищення його бронетехніки та живої сили. За словами Дениса Шмигаля, міністерство готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва.
Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів27.09.25, 17:09 • 5820 переглядiв
За підсумками наради він поставив низку завдань.
Найближчим часом очікую змін, які дозволять адаптувати процеси виробництва та кодифікації до умов сучасної війни та до стандартів наших союзників
Також сьогодні він провів нараду, присвячену протиповітряній обороні підприємств ОПК.
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії посилення ППО України23.09.25, 01:55 • 3131 перегляд
Під час зустрічі з військовими та виробниками були обговорені нові рішення для захисту промислового потенціалу України. За підсумками наради міністр дав низку доручень.
Наша мета - створення максимально сприятливих та безпечних умов для роботи оборонних підприємств з України та країн-партнерів