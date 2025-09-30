Україна прагне адаптувати виробництво мін до стандартів союзників та захистити ОПК - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з виробниками мін, а також нараду, присвячену протиповітряній обороні підприємств ОПК, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Разом із заступниками міністра оборони та представниками військових органів ознайомилися з потребами виробників, заслухали ключові проблеми, які потребують вирішення – зазначив міністр оборони.

Від військових є запит на велику кількість мін для стримування наступу противника, знищення його бронетехніки та живої сили. За словами Дениса Шмигаля, міністерство готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва.

За підсумками наради він поставив низку завдань.

Найближчим часом очікую змін, які дозволять адаптувати процеси виробництва та кодифікації до умов сучасної війни та до стандартів наших союзників – підкреслив керівник відомства.

Також сьогодні він провів нараду, присвячену протиповітряній обороні підприємств ОПК.

Під час зустрічі з військовими та виробниками були обговорені нові рішення для захисту промислового потенціалу України. За підсумками наради міністр дав низку доручень.