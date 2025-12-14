Германия отправляет военных для укрепления восточной границы Польши
Киев • УНН
Германия направит войска для усиления восточной границы Польши с Беларусью и Россией в рамках операции "Восточный щит". Миссия, которая начнется в апреле 2026 года, продлится до конца 2027 года и сосредоточится на инженерных работах.
Подробности
Федеральное министерство обороны Германии сообщило, что с апреля 2026 года к польской операции "Восточный щит" присоединятся несколько десятков немецких солдат, а сама миссия изначально запланирована до конца 2027 года.
По словам представителя министерства, немецкие войска сосредоточатся на инженерных работах. Это включает строительство оборонительных позиций, рытье окопов, установку колючей проволоки и возведение противотанковых заграждений.
Справка
"Восточный щит" - программа стоимостью 2,3 миллиарда евро, объявленная Варшавой в прошлом году для укрепления безопасности вдоль восточной границы страны.
Напомним
Польские пограничники обнаружили туннель под границей с Беларусью, через который в Польшу попали 180 нелегальных мигрантов. Более 130 человек, преимущественно из Афганистана и Пакистана, задержаны.
