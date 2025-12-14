Німеччина відправляє військових для зміцнення східного кордону Польщі

Німеччина направляє солдатів для посилення східного кордону Польщі з білоруссю та росією. Вони зосередяться на будівництві оборонних позицій, окопів, колючого дроту та протитанкових загороджень. Про це інформує УНН з посиланням на видання Politico

Деталі

Федеральне міністерство оборони Німеччини повідомило, що з квітня 2026 року до польської операції "Східний щит" долучаться кілька десятків німецьких солдатів, а сама місія спершу запланована до кінця 2027 року.

За словами представника міністерства, німецькі війська зосередяться на інженерних роботах. Це включає будівництво оборонних позицій, риття окопів, встановлення колючого дроту та зведення протитанкових загороджень.

Довідково

"Східний щит" - програма вартістю 2,3 мільярда євро, оголошена Варшавою минулого року для зміцнення безпеки вздовж східного кордону країни.

Нагадаємо

Польські прикордонники виявили тунель під кордоном з білоруссю, через який до Польщі потрапили 180 нелегальних мігрантів. Понад 130 осіб, переважно з Афганістану та Пакистану, затримано.

