Німеччина відправляє військових для зміцнення східного кордону Польщі

13 грудня, 15:54 • 17940 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 33377 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 25295 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 25188 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 22190 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 15722 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 16233 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15286 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13524 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13892 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Низка вибухів пролунала в окупованому Криму13 грудня, 19:04 • 6416 перегляди
75% світового багатства у руках 10% найзаможніших: новий звіт показав витрати на навчання та як розподіляється заробіток13 грудня, 19:15 • 4244 перегляди
У Донецьку неплатників кредитів примушують йти на фронт - ЦНС13 грудня, 20:11 • 6120 перегляди
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"13 грудня, 21:44 • 15184 перегляди
У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені00:37 • 10042 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 24663 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 30076 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 33049 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 43065 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 66359 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Європа
Покровськ
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 15700 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 17607 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 22791 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 57440 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 38310 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Мі-8

Німеччина відправляє військових для зміцнення східного кордону Польщі

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Німеччина направить війська для посилення східного кордону Польщі з білоруссю та росією в рамках операції "Східний щит". Місія, що розпочнеться у квітні 2026 року, триватиме до кінця 2027 року та зосередиться на інженерних роботах.

Німеччина відправляє військових для зміцнення східного кордону Польщі

Німеччина направляє солдатів для посилення східного кордону Польщі з білоруссю та росією. Вони зосередяться на будівництві оборонних позицій, окопів, колючого дроту та протитанкових загороджень. Про це інформує УНН з посиланням на видання Politico 

Деталі

Федеральне міністерство оборони Німеччини повідомило, що з квітня 2026 року до польської операції "Східний щит" долучаться кілька десятків німецьких солдатів, а сама місія спершу запланована до кінця 2027 року.

За словами представника міністерства, німецькі війська зосередяться на інженерних роботах. Це включає будівництво оборонних позицій, риття окопів, встановлення колючого дроту та зведення протитанкових загороджень.

Довідково

"Східний щит" - програма вартістю 2,3 мільярда євро, оголошена Варшавою минулого року для зміцнення безпеки вздовж східного кордону країни.

Нагадаємо

Польські прикордонники виявили тунель під кордоном з білоруссю, через який до Польщі потрапили 180 нелегальних мігрантів. Понад 130 осіб, переважно з Афганістану та Пакистану, затримано.

Польща отримає понад 50 млрд доларів на зміцнення оборони в межах програми ЄС SAFE – Reuters26.11.25, 14:50 • 5712 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Державний кордон України
Defence City
Білорусь
Deutsche Welle
Німеччина
Польща