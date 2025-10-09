Украина и Германия заключили соглашение о цифровизации обороны до 2028 года: что предусматривает

Министерство обороны Украины и Германии договорились о партнерстве в сфере цифровизации в 2026-2028 годах. Оно предусматривает финансовую поддержку ключевых проектов — DELTA, Армия+, Резерв+ и других проектов цифровой трансформации Вооруженных Сил Украины, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны.

Это соглашение — сигнал, что поддержка цифровизации сектора обороны растет - подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Новое соглашение на 2026–2028 годы предусматривает сотрудничество в следующих ключевых направлениях:

• поддержка приложений Армия+ и Резерв+;

• масштабирование и развитие боевой системы DELTA;

• расширение цифровой экосистемы: учет персонала и имущества, логистика, медицина, маркетплейс DOT-Chain Defence;

• усиление киберзащиты.

