Украина и Германия заключили соглашение о цифровизации обороны до 2028 года: что предусматривает
Киев • УНН
Министерство обороны Украины и Германии договорились о партнерстве в сфере цифровизации на 2026-2028 годы. Соглашение предусматривает финансовую поддержку ключевых проектов, таких как DELTA, Армия+ и Резерв+.
Это соглашение — сигнал, что поддержка цифровизации сектора обороны растет
Новое соглашение на 2026–2028 годы предусматривает сотрудничество в следующих ключевых направлениях:
• поддержка приложений Армия+ и Резерв+;
• масштабирование и развитие боевой системы DELTA;
• расширение цифровой экосистемы: учет персонала и имущества, логистика, медицина, маркетплейс DOT-Chain Defence;
• усиление киберзащиты.
Дополнение
В Киеве завершил свою работу третий Международный форум оборонных индустрий – DFNC³, который уже стал ежегодной площадкой, где формируются решения для укрепления украинской оборонной промышленности. В рамках форума был заключен ряд соглашений, открывающих новые возможности перед украинскими производителями.
Зеленский поручил до конца года разработать и представить ключевые элементы экспортной системы украинского оружия.