Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає

Міністерство оборони України та Німеччини домовились про партнерство у сфері цифровізації у 2026-2028 роках. Вона передбачає фінансову підтримку ключових проєктів — DELTA, Армія+, Резерв+ та інших проєктів цифрової трансформації Збройних Сил України, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони.

Ця угода — сигнал, що підтримка цифровізації сектору оборони зростає - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Нова угода на 2026–2028 роки передбачає співпрацю в таких ключових напрямках:

• підтримка застосунків Армія+ і Резерв+;

• масштабування та розвиток бойової системи DELTA;

• розширення цифрової екосистеми: облік персоналу і майна, логістика, медицина, маркетплейс DOT-Chain Defence;

• посилення кіберзахисту.

