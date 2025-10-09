Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає
Київ • УНН
Міністерство оборони України та Німеччини домовились про партнерство у сфері цифровізації у 2026-2028 роках. Вона передбачає фінансову підтримку ключових проєктів — DELTA, Армія+, Резерв+ та інших проєктів цифрової трансформації Збройних Сил України, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони.
Ця угода — сигнал, що підтримка цифровізації сектору оборони зростає
Нова угода на 2026–2028 роки передбачає співпрацю в таких ключових напрямках:
• підтримка застосунків Армія+ і Резерв+;
• масштабування та розвиток бойової системи DELTA;
• розширення цифрової екосистеми: облік персоналу і майна, логістика, медицина, маркетплейс DOT-Chain Defence;
• посилення кіберзахисту.
Доповнення
У Києві закінчив свою роботу третій Міжнародний форум оборонних індустрій – DFNC³, який вже став щорічним майданчиком, де формуються рішення для зміцнення української оборонної промисловості. В рамках форуму було укладено низку угод, які відкривають нові можливості перед українськими виробниками.
Зеленський доручив до кінця року розробити та представити ключові елементи експортної системи української зброї.