Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 16559 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 30600 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 33901 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27134 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47495 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26861 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 27523 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 27032 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных, предоставив приоритет производителям беспилотных систем, вооружения и боеприпасов по государственным контрактам. Минобороны стало единственным профильным органом, а бронирование распространили на территории сохранения работы госресурсов.

Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур

Кабинет Министров Украины принял ряд изменений в порядок бронирования военнообязанных и критериев определения критически важных предприятий. Постановление №1106 от 8 сентября 2025 года корректирует предыдущие нормы, установленные еще в январе 2023-го, с учетом современных потребностей военного времени и развития оборонной сферы. Об этом сообщается на сайте Правительственного портала, пишет УНН.

Детали

Среди ключевых изменений:

  • Расширен перечень территорий, где можно осуществлять бронирование – теперь это не только зоны активных боевых действий, но и те, где сохраняется работа государственных электронных ресурсов;
    • Минстратегпром исключен из процесса: в текстах документов он полностью заменен на Минобороны, которое теперь является единственным профильным органом в этой сфере;
      • Уточнены правила для военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах;

        Военному начислили штраф за уклонение от службы: разъяснение ТЦК21.08.25, 18:35 • 4768 просмотров

        Кроме того, оборонные предприятия получили приоритет: к критически важным для экономики и армии теперь официально отнесены производители беспилотных систем (воздушных, наземных, водных), вооружения, боеприпасов и другой военной техники по государственным контрактам.

        Это позволит бронировать их работников и сохранять производственный потенциал даже во время мобилизации. Таким образом, правительство делает акцент на усилении оборонно-промышленного комплекса и цифровых возможностях управления мобилизационными процессами. 

        Студенты, начавшие обучение после 25 лет, не будут иметь отсрочки: в Раде зарегистрировали законопроект01.09.25, 16:37 • 5995 просмотров

        Степан Гафтко

