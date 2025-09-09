Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных, предоставив приоритет производителям беспилотных систем, вооружения и боеприпасов по государственным контрактам. Минобороны стало единственным профильным органом, а бронирование распространили на территории сохранения работы госресурсов.
Кабинет Министров Украины принял ряд изменений в порядок бронирования военнообязанных и критериев определения критически важных предприятий. Постановление №1106 от 8 сентября 2025 года корректирует предыдущие нормы, установленные еще в январе 2023-го, с учетом современных потребностей военного времени и развития оборонной сферы. Об этом сообщается на сайте Правительственного портала, пишет УНН.
Детали
Среди ключевых изменений:
- Расширен перечень территорий, где можно осуществлять бронирование – теперь это не только зоны активных боевых действий, но и те, где сохраняется работа государственных электронных ресурсов;
- Минстратегпром исключен из процесса: в текстах документов он полностью заменен на Минобороны, которое теперь является единственным профильным органом в этой сфере;
- Уточнены правила для военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах;
Кроме того, оборонные предприятия получили приоритет: к критически важным для экономики и армии теперь официально отнесены производители беспилотных систем (воздушных, наземных, водных), вооружения, боеприпасов и другой военной техники по государственным контрактам.
Это позволит бронировать их работников и сохранять производственный потенциал даже во время мобилизации. Таким образом, правительство делает акцент на усилении оборонно-промышленного комплекса и цифровых возможностях управления мобилизационными процессами.
