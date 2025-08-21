Военному начислили штраф за уклонение от службы: разъяснение ТЦК
Киев • УНН
Киевский ТЦК объяснил штраф в 56 тысяч гривен для мобилизованного Евгения Поспелова, который не явился по повестке. Мужчину доставили в ТЦК правоохранители, после чего мобилизовали.
В сети начал распространяться скрин военного, который показал, что получил штраф за уклонение от службы. ТЦК Киева объяснил ситуацию с 56-тысячным штрафом: мужчина не явился по повестке, из-за чего был привлечен к административной ответственности. Впрочем, вскоре его доставили в ТЦК правоохранители и он был мобилизован, пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
Детали
В сети распространяется информация, что военнослужащий получил штраф за уклонение от мобилизации. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что 07 января 2025 года средствами почтовой связи по адресу проживания военнообязанного Поспелова Евгения была направлена повестка, сформированная Министерством обороны Украины с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о его вызове на 17 января 2025 года в Деснянский РТЦК и СП города Киева, по которой он не явился
По закону, если военнообязанный нарушает правила обороны или мобилизации, его могут привлечь к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП. Граждане обязаны своевременно являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по адресу и в сроки, указанные в повестке, для постановки на воинский учет, определения назначения на особый период и прохождения медицинского осмотра.
02 мая 2025 года сотрудниками Национальной полиции города Киева гражданин Поспелов Евгений был доставлен в Деснянский РТЦК и СП города Киева как лицо, являющееся нарушителем воинского учета, и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение КУоАП. Следовательно, по состоянию на момент вынесения постановления гражданин Поспелов Евгений имел статус военнообязанного
После прохождения военно-врачебной комиссии 3 мая Поспелов был призван на военную службу по мобилизации.
Относительно размера штрафа в ТЦК объяснили: "частью 3 статьи 210-1 КУоАП предусмотрено, что нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 грн до 25 500 грн".
Если штраф не уплачен, постановление передают в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания и "с правонарушителя взыскивается двойной размер штрафа".
Отдельно подчеркиваем, что лицо имеет право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с частью 2 пункта 6 статьи 288 КУоАП
