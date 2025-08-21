Военному начислили штраф за уклонение от службы: разъяснение ТЦК

В сети начал распространяться скрин военного, который показал, что получил штраф за уклонение от службы. ТЦК Киева объяснил ситуацию с 56-тысячным штрафом: мужчина не явился по повестке, из-за чего был привлечен к административной ответственности. Впрочем, вскоре его доставили в ТЦК правоохранители и он был мобилизован, пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

В сети распространяется информация, что военнослужащий получил штраф за уклонение от мобилизации. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что 07 января 2025 года средствами почтовой связи по адресу проживания военнообязанного Поспелова Евгения была направлена повестка, сформированная Министерством обороны Украины с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о его вызове на 17 января 2025 года в Деснянский РТЦК и СП города Киева, по которой он не явился