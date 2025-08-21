Военному начислили штраф за уклонение от службы: разъяснение ТЦК

$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 7782 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 14838 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 10102 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 17071 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 41958 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 50910 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 54092 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 78004 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 188595 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствия
21 августа, 05:43
Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа
21 августа, 06:10
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список
21 августа, 06:48
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавший
21 августа, 07:51
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
10:15
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
14:24
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 14841 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 188604 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Великобритания
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Вашингтон Пост
Facebook
ЧатГПТ

Военному начислили штраф за уклонение от службы: разъяснение ТЦК

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Киевский ТЦК объяснил штраф в 56 тысяч гривен для мобилизованного Евгения Поспелова, который не явился по повестке. Мужчину доставили в ТЦК правоохранители, после чего мобилизовали.

Военному начислили штраф за уклонение от службы: разъяснение ТЦК

В сети начал распространяться скрин военного, который показал, что получил штраф за уклонение от службы. ТЦК Киева объяснил ситуацию с 56-тысячным штрафом: мужчина не явился по повестке, из-за чего был привлечен к административной ответственности. Впрочем, вскоре его доставили в ТЦК правоохранители и он был мобилизован, пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

Детали

В сети распространяется информация, что военнослужащий получил штраф за уклонение от мобилизации. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что 07 января 2025 года средствами почтовой связи по адресу проживания военнообязанного Поспелова Евгения была направлена повестка, сформированная Министерством обороны Украины с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о его вызове на 17 января 2025 года в Деснянский РТЦК и СП города Киева, по которой он не явился

 - объяснили в ТЦК.

По закону, если военнообязанный нарушает правила обороны или мобилизации, его могут привлечь к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП. Граждане обязаны своевременно являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по адресу и в сроки, указанные в повестке, для постановки на воинский учет, определения назначения на особый период и прохождения медицинского осмотра.

02 мая 2025 года сотрудниками Национальной полиции города Киева гражданин Поспелов Евгений был доставлен в Деснянский РТЦК и СП города Киева как лицо, являющееся нарушителем воинского учета, и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение КУоАП. Следовательно, по состоянию на момент вынесения постановления гражданин Поспелов Евгений имел статус военнообязанного

- добавили в ТЦК.

После прохождения военно-врачебной комиссии 3 мая Поспелов был призван на военную службу по мобилизации.

Относительно размера штрафа в ТЦК объяснили: "частью 3 статьи 210-1 КУоАП предусмотрено, что нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 грн до 25 500 грн".

Если штраф не уплачен, постановление передают в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания и "с правонарушителя взыскивается двойной размер штрафа".

Отдельно подчеркиваем, что лицо имеет право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с частью 2 пункта 6 статьи 288 КУоАП

- добавили в ТЦК.

В «Резерв+» появилась новая функция: штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу
20.08.2025, 15:58

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Национальная полиция Украины
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Киев