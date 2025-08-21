Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК

У мережі почав розповсюджуватися скрін військового, який показав, що отримав штраф за ухилення від служби. ТЦК Києва пояснив ситуацію із 56-тисячним штрафом: чоловік не з’явився за повісткою, через що був притягнутий до адміністративної відповідальності. Втім незабаром його доставили до ТЦК правоохоронці й він був мобілізований, пише УНН із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

В мережі поширюється інформація, що військовослужбовець отримав штраф за ухилення від мобілізації. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 07 січня 2025 року засобами поштового зв’язку за адресою проживання військовозобов’язаного Поспєлова Євгена була направлена повістка сформована Міністерством оборони України за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про його виклик на 17 січня 2025 року до Деснянського РТЦК та СП міста Києва, за якою він не з’явився