Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК
Київ • УНН
Київський ТЦК пояснив штраф у 56 тисяч гривень для мобілізованого Євгена Поспєлова, який не з'явився за повісткою. Чоловіка доставили до ТЦК правоохоронці, після чого мобілізували.
У мережі почав розповсюджуватися скрін військового, який показав, що отримав штраф за ухилення від служби. ТЦК Києва пояснив ситуацію із 56-тисячним штрафом: чоловік не з’явився за повісткою, через що був притягнутий до адміністративної відповідальності. Втім незабаром його доставили до ТЦК правоохоронці й він був мобілізований, пише УНН із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.
Деталі
В мережі поширюється інформація, що військовослужбовець отримав штраф за ухилення від мобілізації. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 07 січня 2025 року засобами поштового зв’язку за адресою проживання військовозобов’язаного Поспєлова Євгена була направлена повістка сформована Міністерством оборони України за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про його виклик на 17 січня 2025 року до Деснянського РТЦК та СП міста Києва, за якою він не з’явився
За законом, якщо військовозобов’язаний порушує правила оборони або мобілізації, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП. Громадяни зобов’язані своєчасно з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою та в строки, вказані в повістці, для взяття на військовий облік, визначення призначення на особливий період і проходження медичного огляду.
02 травня 2025 року співробітниками Національної поліції міста Києва громадянина Поспєлова Євгена було доставлено до Деснянського РТЦК та СП міста Києва як особу яка є порушником військового обліку та винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення КУпАП. Отже, станом на момент винесення постанови громадянин Поспєлов Євген мав статус військовозобов’язаного
Після проходження військово-лікарської комісії 3 травня Поспєлов був призваний на військову службу за мобілізацією.
Щодо розміру штрафу у ТЦК пояснили: "частиною 3 статті 210-1 КУпАП передбачено, що порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вчинене в особливий період тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 000 грн до 25 500 грн".
Якщо штраф не сплачено, постанову передають до державної виконавчої служби для примусового стягнення і "з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу".
Окремо наголошуємо, що особа має право оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення відповідно частини 2 пункту 6 статті 288 КУпАП
