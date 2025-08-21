Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 4742 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 7884 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 14907 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 10140 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 17165 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 42212 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 51153 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 54331 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 78223 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 188982 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
46%
746мм
Популярнi новини
Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідкиPhoto21 серпня, 05:43 • 8650 перегляди
Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня21 серпня, 06:10 • 5644 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 44195 перегляди
Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалийPhoto21 серпня, 07:51 • 6646 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 52274 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 4752 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 14914 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 53156 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 98568 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 189018 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 57013 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 52288 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 51893 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 79510 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 94766 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
The Washington Post
Facebook
ChatGPT

Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Київський ТЦК пояснив штраф у 56 тисяч гривень для мобілізованого Євгена Поспєлова, який не з'явився за повісткою. Чоловіка доставили до ТЦК правоохоронці, після чого мобілізували.

Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК

У мережі почав розповсюджуватися скрін військового, який показав, що отримав штраф за ухилення від служби. ТЦК Києва пояснив ситуацію із 56-тисячним штрафом: чоловік не з’явився за повісткою, через що був притягнутий до адміністративної відповідальності. Втім незабаром його доставили до ТЦК правоохоронці й він був мобілізований, пише УНН із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

Деталі

В мережі поширюється інформація, що військовослужбовець отримав штраф за ухилення від мобілізації. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 07 січня 2025 року засобами поштового зв’язку за адресою проживання військовозобов’язаного Поспєлова Євгена була направлена повістка сформована Міністерством оборони України за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про його виклик на 17 січня 2025 року до Деснянського РТЦК та СП міста Києва, за якою він не з’явився

 - пояснили у ТЦК.

За законом, якщо військовозобов’язаний порушує правила оборони або мобілізації, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП. Громадяни зобов’язані своєчасно з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою та в строки, вказані в повістці, для взяття на військовий облік, визначення призначення на особливий період і проходження медичного огляду.

02 травня 2025 року співробітниками Національної поліції міста Києва громадянина Поспєлова Євгена було доставлено до Деснянського РТЦК та СП міста Києва як особу яка є порушником військового обліку та винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення КУпАП. Отже, станом на момент винесення постанови громадянин Поспєлов Євген мав статус військовозобов’язаного

- додали у ТЦК.

Після проходження військово-лікарської комісії 3 травня Поспєлов був призваний на військову службу за мобілізацією.

Щодо розміру штрафу у ТЦК пояснили: "частиною 3 статті 210-1 КУпАП передбачено, що порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вчинене в особливий період тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 000 грн до 25 500 грн".

Якщо штраф не сплачено, постанову передають до державної виконавчої служби для примусового стягнення і "з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу".

Окремо наголошуємо, що особа має право оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення відповідно частини 2 пункту 6 статті 288 КУпАП

- додали у ТЦК.

В "Резерв+" з’явилася нова функція: штрафи за непостановку на військовий облік за новою адресою20.08.25, 15:58 • 2338 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Національна поліція України
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Київ