В "Резерв+" з’явилася нова функція: штрафи за непостановку на військовий облік за новою адресою
Київ • УНН
В "Резерв+" додали можливість онлайн-сплати штрафу за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. Це дозволяє закрити порушення без візиту до ТЦК, розмір штрафу залежить від терміну сплати.
У державному застосунку "Резерв+" додали можливість онлайн-сплати ще одного виду штрафу – за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. Тепер українці можуть визнати порушення та закрити його без особистого візиту до ТЦК.
Про це повідомили в Міноборони, пише УНН.
Деталі
Згідно з новим порядком, користувачеві потрібно завантажити застосунок, відкрити розділ "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК розглядає звернення й надсилає постанову.
Після цього відкривається можливість сплатити штраф.
Розмір штрафів:
- 8 500 грн – пільгова сума (50% від повної), якщо сплатити впродовж 20 днів;
- 17 000 грн – якщо прострочити цей термін;
- 34 000 грн – у разі подальшої несплати.
Якщо штраф не сплачено навіть після 40 днів, справа автоматично передається до виконавчої служби. Це може обернутися арештом рахунків, блокуванням майна чи транспорту та внесенням боржника до Єдиного реєстру.
Після сплати червона позначка в "Резерв+" зникне, а порушення вважатиметься закритим. Водночас обов’язок стати на військовий облік залишається чинним.
У Міноборони зазначають, що до кінця серпня в "Резерв+" планують інтегрувати оплату штрафів за всі види порушень військового обліку, аби зробити процес максимально зручним і прозорим.
