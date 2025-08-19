Україна запускає "е-ТЦК" для розвантаження центрів комплектування: деталі програми уряду
Київ • УНН
В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс "е-ТЦК" для зменшення навантаження на територіальні центри комплектування. Система інтегрується з "Резерв+" та має зменшити навантаження на 15% щомісяця.
До кінця 2025 року в Україні планують зменшити рівень навантаження на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Для цього планують запустити сервіс "е-ТЦК", повідомляє УНН з посиланням на програму дій уряду.
Деталі
Згідно програми, дана система має інтегруватися з мобільним додатком "Резерв+" з метою зменшити навантаження на роботу ТЦК на 15% щомісяця.
Також до грудня поточного року планується запустити у тестовому режимі електронний облік військовослужбовців – щоправда, йдеться про частину підрозділів. Це має на меті забезпечити автоматизований облік особового складу.
Крім того, програма передбачає, що медична інформаційна система повинна бути масштабована до рівня пілотних бригад, а військовослужбовці можуть користуватися відповідними послугами, але вже в електронному вигляді.
Нагадаємо
