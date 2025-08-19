$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Україна запускає "е-ТЦК" для розвантаження центрів комплектування: деталі програми уряду

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс "е-ТЦК" для зменшення навантаження на територіальні центри комплектування. Система інтегрується з "Резерв+" та має зменшити навантаження на 15% щомісяця.

Україна запускає "е-ТЦК" для розвантаження центрів комплектування: деталі програми уряду

До кінця 2025 року в Україні планують зменшити рівень навантаження на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Для цього планують запустити сервіс "е-ТЦК", повідомляє УНН з посиланням на програму дій уряду.

Деталі

Згідно програми, дана система має інтегруватися з мобільним додатком "Резерв+" з метою зменшити навантаження на роботу ТЦК на 15% щомісяця.

Також до грудня поточного року планується запустити у тестовому режимі електронний облік військовослужбовців – щоправда, йдеться про частину підрозділів. Це має на меті забезпечити автоматизований облік особового складу.

Крім того, програма передбачає, що медична інформаційна система повинна бути масштабована до рівня пілотних бригад, а військовослужбовці можуть користуватися відповідними послугами, але вже в електронному вигляді.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у "Резерв+" з'явилася нова відстрочка для наукових та педагогічних працівників. Для її отримання потрібно відповідати певним критеріям щодо місця роботи та ставки.

Євген Устименко

