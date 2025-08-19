Украина запускает "е-ТЦК" для разгрузки центров комплектования: детали программы правительства
Киев • УНН
В Украине до конца 2025 года планируют запустить сервис "е-ТЦК" для уменьшения нагрузки на территориальные центры комплектования. Система интегрируется с "Резерв+" и должна уменьшить нагрузку на 15% ежемесячно.
К концу 2025 года в Украине планируют уменьшить уровень нагрузки на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Для этого планируют запустить сервис "е-ТЦК", сообщает УНН со ссылкой на программу действий правительства.
Детали
Согласно программе, данная система должна интегрироваться с мобильным приложением "Резерв+" с целью уменьшить нагрузку на работу ТЦК на 15% ежемесячно.
Также до декабря текущего года планируется запустить в тестовом режиме электронный учет военнослужащих – правда, речь идет о части подразделений. Это имеет целью обеспечить автоматизированный учет личного состава.
Кроме того, программа предусматривает, что медицинская информационная система должна быть масштабирована до уровня пилотных бригад, а военнослужащие могут пользоваться соответствующими услугами, но уже в электронном виде.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в "Резерв+" появилась новая отсрочка для научных и педагогических работников. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям относительно места работы и ставки.