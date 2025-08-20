В «Резерв+» появилась новая функция: штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу
Киев • УНН
В «Резерв+» добавили возможность онлайн-оплаты штрафа за непостановку на воинский учет после смены места жительства. Это позволяет закрыть нарушение без визита в ТЦК, размер штрафа зависит от срока оплаты.
В государственном приложении "Резерв+" добавлена возможность онлайн-оплаты еще одного вида штрафа – за непостановку на воинский учет после смены места жительства. Теперь украинцы могут признать нарушение и закрыть его без личного визита в ТЦК.
Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
Согласно новому порядку, пользователю нужно загрузить приложение, открыть раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК рассматривает обращение и присылает постановление.
После этого открывается возможность оплатить штраф.
Размер штрафов:
- 8 500 грн – льготная сумма (50% от полной), если оплатить в течение 20 дней;
- 17 000 грн – если просрочить этот срок;
- 34 000 грн – в случае дальнейшей неуплаты.
Если штраф не уплачен даже после 40 дней, дело автоматически передается в исполнительную службу. Это может обернуться арестом счетов, блокировкой имущества или транспорта и внесением должника в Единый реестр.
После оплаты красная отметка в "Резерв+" исчезнет, а нарушение будет считаться закрытым. В то же время обязанность стать на воинский учет остается в силе.
В Минобороны отмечают, что до конца августа в "Резерв+" планируют интегрировать оплату штрафов за все виды нарушений воинского учета, чтобы сделать процесс максимально удобным и прозрачным.
