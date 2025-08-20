В «Резерв+» появилась новая функция: штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 11960 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 13171 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 25021 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 99075 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 39822 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 39963 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 39361 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 164725 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 140758 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 123729 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
41%
745мм
Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске07:31 • 7432 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 9958 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 27934 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 19989 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 17500 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 5632 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 11956 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 25018 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 99065 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 164720 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Скотт Бессент
Игорь Гарбарук
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Харьков
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 2360 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 1826 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 4230 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 17558 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 28017 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Фокс Ньюс
Нефть

В «Резерв+» появилась новая функция: штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу

Киев • УНН

 • 674 просмотра

В «Резерв+» добавили возможность онлайн-оплаты штрафа за непостановку на воинский учет после смены места жительства. Это позволяет закрыть нарушение без визита в ТЦК, размер штрафа зависит от срока оплаты.

В «Резерв+» появилась новая функция: штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу

В государственном приложении "Резерв+" добавлена возможность онлайн-оплаты еще одного вида штрафа – за непостановку на воинский учет после смены места жительства. Теперь украинцы могут признать нарушение и закрыть его без личного визита в ТЦК.

Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

Согласно новому порядку, пользователю нужно загрузить приложение, открыть раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК рассматривает обращение и присылает постановление.

После этого открывается возможность оплатить штраф.

Размер штрафов:

  • 8 500 грн – льготная сумма (50% от полной), если оплатить в течение 20 дней;
    • 17 000 грн – если просрочить этот срок;
      • 34 000 грн – в случае дальнейшей неуплаты.

        Если штраф не уплачен даже после 40 дней, дело автоматически передается в исполнительную службу. Это может обернуться арестом счетов, блокировкой имущества или транспорта и внесением должника в Единый реестр.

        После оплаты красная отметка в "Резерв+" исчезнет, а нарушение будет считаться закрытым. В то же время обязанность стать на воинский учет остается в силе.

        В Минобороны отмечают, что до конца августа в "Резерв+" планируют интегрировать оплату штрафов за все виды нарушений воинского учета, чтобы сделать процесс максимально удобным и прозрачным.

        Украина запускает "е-ТЦК" для разгрузки центров комплектования: детали программы правительства19.08.25, 18:17 • 4202 просмотра

        Степан Гафтко

        ОбществоФинансы
        Министерство обороны Украины
        Украина